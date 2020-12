Festivités mondiales de décembre: Google Doodle marque les vacances dans le monde entier ce mois-ci

Aujourd’hui, Google Doodle célèbre le début du mois de décembre, avec l’aide d’un petit oiseau jaune enveloppant des guirlandes lumineuses autour de son logo.Noël approche à grands pas, avec des familles se préparant à célébrer d’une manière très différente de l’habituel. et analyseHannukah est également célébré en décembre, tout comme Kwanzaa, Yule et pour les fans de la sitcom Seinfeld, la tradition un peu moins saine de Festivus.Voici un calendrier des festivités du mois.Hannukah (10-18 décembre) Hannukah est un huit jours Fête juive qui commence traditionnellement le 25e jour du mois de Kislev dans le calendrier hébreu. Cette année, cela tombe le jeudi 10 décembre.Hannoucca commémore la reconsécration du Second Temple à Jérusalem pendant la révolte des Maccabées contre l’Empire séleucide.Une menorah traditionnelle (Photo: Wikimedia Commons) Elle est observée en allumant une menorah – un chandelier avec branches. Une branche, qui se trouve généralement au-dessus ou au-dessous des autres, contient la bougie qui est utilisée pour allumer les huit autres, dont une est allumée chaque nuit.Certains juifs aiment célébrer Hanoucca de la même manière que les chrétiens célèbrent Noël, festoyant et offrir des cadeaux. Les aliments à base d’huile tels que les latkes sont populaires. Yule (21 décembre-1er janvier) Yule, également connu sous le nom de Yuletide, est célébré par les germaniques. Il a des racines païennes, en particulier au dieu nordique Odin et au festival anglo-saxon de Modraniht. Ces jours-ci, il ressemble plus à Noël, avec des gens se rassemblant pour les repas et les cadeaux. En effet, il a engendré un certain nombre de traditions de Noël, comme la bûche de Noël. Il est principalement célébré par les gens de Heathenry et d’autres formes de néopaganisme.Festivus (23 décembre) Festivus est entré dans la culture populaire en 1997 grâce à l’épisode de Seinfeld «La grève». La fête parodique est une résistance au consumérisme de Noël, et est célébrée en se tenant autour d’un poteau en aluminium sans ornements, par opposition à un arbre décoré. Les traditions incluent «la diffusion des griefs» et les «exploits de force», tandis que les gens font également référence aux «miracles de Festivus», qui sont en fait des événements facilement explicables. (25 décembre) La plupart des habitants du monde célèbrent Noël le 25 décembre, marquant la naissance de Jésus-Christ. Cette date a été choisie parce qu’elle correspondait au solstice d’hiver dans le calendrier romain. En réalité, la date de naissance de Jésus est inconnue: certaines personnes fêtent Noël le 24, certaines cultures célèbrent même en janvier, des cadeaux, des fêtes en famille et des décorations d’arbres chez eux, un sapin de Noël illuminé à Pottsville , Pennsylvanie (Photo: AP) Boxing Day (26 décembre) Il existe des théories concurrentes sur la façon dont le lendemain de Noël a obtenu son nom, l’une est liée aux boîtes d’aumônes, qui ont été distribuées aux pauvres par les églises après Noël, dans une tradition de datation Le dictionnaire anglais d’Oxford dit qu’il fait référence au «premier jour de la semaine après le jour de Noël, considéré comme un jour férié pendant lequel les postiers, les garçons de courses et les domestiques de toutes sortes s’attendent à recevoir une boîte de Noël» en reconnaissance de leur année Kwanzaa (26 décembre-1er janvier) Kwanzaa est une célébration de la culture afro-américaine qui dure sept jours. Il se termine le 1er janvier par la remise de cadeaux et le partage d’un repas.Le festival a été créé par Maulana Karenga, festival d’études africaines et membre actif du mouvement Black Power, et célébré pour la première fois en 1966. Les émeutes de Watts pour «donner aux Noirs une alternative aux vacances existantes et donner aux Noirs l’occasion de célébrer eux-mêmes et leur histoire, plutôt que d’imiter simplement la pratique de la société dominante». Les célébrations de la Saint-Sylvestre (31 décembre) seront loin moins bruyante cette année en raison de la pandémie de Covid-19, mais beaucoup seront sans aucun doute heureux de voir le retour de 2020 et accueillis en 2021, notamment avec la possibilité d’un vaccin à l’horizon.