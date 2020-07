Ferre, assisté par le service médical lors du test final

* En développement

«La maison forte» a vécu ce dimanche 20 juillet son grand gala final avec Jorge Javier Vázquez à la barre de Telecinco prime time. La nuit a été riche en rebondissements et en surprises, car tout au long de la nuit les spectateurs d’une part et les participants eux-mêmes d’autre part ont marqué leur avenir respectif. De cette façon, Maite Galdeano et Cristian Suescun ont perdu leur assaut contre Yola Berrocal et Leticia Sabater et ont été expulsés, tandis que Fani Carbajo et Christofer Guzmán ont été les moins bien notés par le Conseil des résidents et ont dû également quitter le programme. Mais pour chasser le dernier couple de la nuit, cette fois, les participants ont dû jouer à un jeu.

Ferre dans ‘The Strong House’

L’organisation du programme a proposé un défi dans lequel le physicien était sans aucun doute très important et la clé de sa résolution. Chaque couple devait entrer dans la piscine de la villa dans laquelle se déroule le programme et retirer un total de quatorze pierres de leur coffre-fort, qui était immergé à l’intérieur. Celui qui a réussi à les faire sortir tous en moins de temps serait sauvé de l’expulsion. Un défi difficile qui Cela a conduit Ferre à avoir une grande peur en direct tout en y jouant.

Cela et sa petite amie Cristina ont commencé à nager, à plonger et à retirer des pierres très rapidement, quelque chose qui pourrait faire des ravages, tout comme Jorge Javier Vázquez vous l’a prévenu au début. La fatigue pourrait survenir plus rapidement et cela finirait par être contre-productif pour les deux. Et en effet, après quelques minutes de grande lutte, les spectateurs ont vu comment Ferre s’appuyait sur le bord de la piscine et affirmait que « je n’en peux plus » tandis que sa petite amie Cristina le regardait effrayée. Au moment où il a dû descendre chercher une pierre, il a demandé d’arrêter le jeu car il ne pouvait plus respirer.

Récupéré quelques minutes plus tard

De cette façon, après avoir affirmé qu’il était même étourdi, il a dû quitter la piscine, aidé par sa petite amie et par un médecin venu «ipso facto» à la piscine pour le soigner. Ils ont tous les deux relevé les jambes et à ce moment la connexion à la villa a été coupée. Quelques minutes plus tard, Jorge Javier Vázquez a voulu rassurer à la fois le public et la famille et les amis de Ferre, affirmant que c’est déjà parfaitement et c’est que tout a été dû à l’effort qui a été fait.