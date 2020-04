Ferrari répond aux informations selon lesquelles elle envisage de renoncer en raison des plafonds budgétaires proposés

Ferrari a déclaré qu’elle restait attachée à la Formule 1 après avoir annoncé que l’équipe la plus ancienne et la plus performante du sport pourrait se retirer si un plafond budgétaire proposé pour 2021 était fixé trop bas.

Le journal britannique Guardian a suggéré que Ferrari était prête à démissionner dans un titre, remplacé plus tard, lors d’une interview avec le patron de l’équipe Mattia Binotto.

Une porte-parole de Ferrari a déclaré que Binotto n’avait pas mentionné que l’équipe quittait la Formule Un.

« Au contraire, il a déclaré que nous ne voudrions pas être mis en position de devoir envisager d’autres options, outre la poursuite de la course en F1, pour déployer notre ADN de course », a-t-elle ajouté.

Binotto avait déclaré au Guardian qu’une réduction drastique du budget, demandée par certaines équipes face aux retombées de la crise du COVID-19, mettait en danger des centaines d’emplois dans leur usine de Maranello.

« Le niveau de 145 millions de dollars américains (228 millions de dollars australiens) est déjà une demande nouvelle et exigeante par rapport à ce qui avait été établi en juin dernier », a-t-il déclaré.

« Il ne peut être atteint sans de nouveaux sacrifices importants, notamment en termes de ressources humaines. »

La Formule 1 devrait introduire un plafond budgétaire de 175 millions de dollars (A275 millions de dollars) en 2021, mais les équipes envisagent de le réduire.

Mattia Binotto nie que Ferrari s’éloignera de la F1. (Getty)

L’Italien a déclaré que les équipes avaient des caractéristiques différentes, certaines privées tandis que d’autres faisaient partie de grands fabricants opérant dans différents pays et sous différentes législations.

« Par conséquent, il n’est pas simple et direct d’apporter des changements structurels simplement en réduisant les coûts de manière linéaire », a-t-il ajouté.

« Nous savons très bien que la F1 et le monde entier traversent actuellement une période particulièrement difficile en raison de la pandémie de COVID-19.

« Cependant, ce n’est pas le moment de réagir à la hâte car il y a un risque de prendre des décisions à la suite de cette urgence sans en évaluer clairement toutes les conséquences. »

Le patron de Red Bull, Christian Horner, dont l’équipe était dominante avant que Mercedes ne remporte les six derniers championnats, est également opposé à un plafond budgétaire inférieur à 145 millions de dollars américains (228 millions de dollars australiens).

Mercedes est favorable à de nouvelles réductions.

La Formule 1 a déjà retardé jusqu’en 2022 la mise en œuvre des principaux changements de règles techniques prévus pour 2021, les équipes utilisant les mêmes voitures l’année prochaine.

La saison n’a pas encore commencé avec neuf courses annulées, dont la vitrine du Grand Prix de Monaco en mai qui a été annulée.

