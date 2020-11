Fernando Santos répond aux critiques entourant sa décision sur Diogo Jota «  de haute qualité  » – .

L’attaquant de Liverpool Diogo Jota est en forme pour le moment, mais il n’a pas commencé lors de la défaite 1-0 du Portugal contre la France.

N’Golo Kante a marqué le seul but du match alors que la France a remporté une victoire 1-0 à Lisbonne, le Portugal affichant un blanc.

Fernando Santos a décidé d’accompagner Cristiano Ronaldo et Joao Felix en tête, avec le soutien de Bruno Fernandes et Bernardo Silva.

Ce sont quatre grands noms, mais ils n’ont pas pu trouver de but pour dessiner le match, laissant beaucoup se demander pourquoi Jota a été nommé sur le banc.

Le joueur de 23 ans a battu six buts lors de ses cinq derniers matchs avec Liverpool, alors qu’il a également marqué deux buts et une passe pour le Portugal contre la Suède le mois dernier.

Malgré sa superbe forme, Jota n’a joué que 34 minutes samedi soir et n’a pas pu faire un impact en tant que remplaçant à la place de William Carvalho.

Les médias portugais ont interrogé Santos sur sa décision après le coup de sifflet final, et il a été cité par Goal comme disant que les gens auraient été mécontents s’il avait laissé quelqu’un d’autre de côté.

Photo par Emilio Andreoli / Getty Images

Santos a qualifié Jota de « joueur de haute qualité », mais est allé avec une équipe éprouvée et de confiance plutôt que de jeter Jota – et étant donné les problèmes de blessure de Liverpool pour le moment, les fans des Reds sont probablement satisfaits de cette décision.

«Comme je l’ai déjà dit, cette équipe a joué en France et y a très bien fait. Et je ne me souviens pas que quelqu’un m’ait demandé pourquoi Diogo Jota n’a pas commencé le match », a déclaré Santos. «Jota est définitivement un joueur de première qualité, tout le monde le sait. Il en va de même pour Bernardo, et il en va de même pour Cristiano. Et Félix aussi. Si Jota avait joué et que la performance de l’équipe n’était pas bonne, vous me demanderiez pourquoi Bernardo ou Felix n’ont pas joué car Felix est en pleine forme à l’Atletico Madrid et Bernardo est Bernardo. C’est normal. »

«Je comprends votre question et je suis d’accord. Il est normal d’écouter ces questions après le match. Mais je ne pense pas que ce soit notre problème. Nous avons eu des problèmes collectifs et nous n’avons pas pu empêcher la France de jouer. Et peut-être aussi un problème ou un autre au milieu de terrain », a-t-il ajouté.

Photo par Carlos Rodrigues / Getty Images

