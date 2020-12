Fermeture du site de test COVID-19 de Los Angeles pour le tournage du remake de «  She’s All That  » étincelle les réactions des médias sociaux

Le maire de Los Angeles, Eric Garcetti, était sur la sellette lundi soir avec plus de quelques utilisateurs de Twitter après qu’il ait été signalé qu’un site de test COVID-19 à la gare Union serait fermé mardi pour permettre le tournage du prochain remake de «She’s All That. «

La gare Union est l’un des 15 sites de test COVID-19 de la ville de Los Angeles.

Les représentants de Film LA, de Miramax, qui produit le film, ou du bureau du maire de Los Angeles n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de TheWrap.

Lundi, les personnes qui avaient programmé un rendez-vous pour le test COVID-19 pour le mardi 1er décembre à la gare Union étaient informé par e-mail que les rendez-vous ont été annulés en raison d’un « événement ».

L’e-mail n’a pas révélé la nature de l’événement, mais il a été rapporté par Deadline tôt lundi soir comme étant «Il est tout cela», un remake du film de 1999 «Elle est tout cela».

Selon le Los Angeles Times, le bureau de Garcetti et Film LA affirment qu’ils ne savaient pas que le tournage entraînerait la fermeture temporaire du site de test.

Lundi soir, une déclaration de suivi a été envoyée aux personnes dont les comptes ont été annulés par Andrea Garcia, attaché de presse du maire de Los Angeles Eric Garcetti. Dans la déclaration, Garcia a déclaré que 504 personnes avaient programmé un test de dépistage de la maladie sur le site de test de la gare Union et que leurs rendez-vous seraient honorés sur l’un des 14 autres sites de test. En outre, Garcia a déclaré: «Nous espérons rouvrir demain les opérations du site de la gare Union».

«Plus tôt dans la journée, nous avons appris que notre kiosque d’essai de la gare Union avait été fermé de façon inattendue avant les rendez-vous de demain. Dès que cela a été porté à notre attention, nous avons contacté les 504 personnes prévues pour un test le 1er décembre à la gare Union pour leur faire savoir que leur rendez-vous serait honoré dans l’un des 14 autres sites de test de la ville, y compris un autre site de test mobile. situé à la station de métro North Hollywood accessible par le système de transport en commun du métro », indique le communiqué de Garcia. «De plus, nous espérons rouvrir demain les opérations du site de la gare Union. Nous restons déterminés à fournir des tests gratuits et prévoyons de tester plus de 38 000 personnes demain. Nous avons administré plus de 2,5 millions de tests à Angelenos depuis le 20 mars. Notre réseau de centres de test et d’installations mobiles de test pop-up atteint toute la ville de Los Angeles, et nous continuerons à surveiller les nouvelles zones de surtension pour nous assurer que l’obtention d’un test est aussi aussi simple que possible. »

Plus à venir..