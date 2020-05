Ferguson vs Gaethje Fight Résultats, vidéos, nouvelles, faits saillants

Bienvenue à Wide World of Sports ‘ une retransmission en direct de l’UFC 249, détenu sous blocus au milieu de la pandémie de coronavirus et titré par Tony Ferguson contre Justin Gaethje pour le titre intérimaire léger. Suivez ici pour toutes les actions et les résultats!

CARTE PRINCIPALE

Tony Ferguson (1) contre Justin Gaethje (4) – titre intérimaire léger

Henry Cejudo (C) contre Dominick Cruz – titre poids coq

Francis Ngannou (2) contre Jairzinho Rozenstruik (6) – poids lourd

Jeremy Stephens (7) contre Calvin Kattar (9) – poids plume

Greg Hardy vs Yorgan De Castro – poids lourd

PRELIMS

Anthony Pettis (15) contre Donald Cerrone (6) – poids welter

Aleksei Oleinik (12) contre Fabricio Werdum – poids lourd

Carla Esparza (7) bat. Michelle Waterson (8) – par décision partagée (30-27, 29-28, 27-30)

Vicente Luque (13) bat. Niko Price – via TKO au troisième tour (arrêt du médecin)

PRELIMS TÔT

Bryce Mitchell bat. Charles Rosa – par décision unanime (30-25, 30-25, 30-24)

Ryan Spann a battu. Sam Alvey – via décision partagée (29-28, 29-28 28-29)