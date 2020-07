Ferguson pardonne à Klopp son appel de fin de soirée après le triomphe du titre à Liverpool – Football

in

L’ancien entraîneur de Manchester United, Alex Ferguson, a déclaré que Juergen Klopp de Liverpool méritait pleinement son succès cette saison et était même prêt à pardonner à l’Allemand de l’avoir réveillé tôt le matin pour annoncer son triomphe en championnat. Klopp a reçu le trophée Alex Ferguson lundi après avoir été nommé manager de l’année de la League Managers ‘Association (LMA) pour avoir guidé le club de Merseyside vers son premier titre de haut vol en 30 ans.

Le titre a été scellé lorsque Chelsea a battu Manchester City 2-1 un jeudi soir fin juin, mais Klopp a clairement attendu quelques heures avant d’entrer en contact avec l’Ecossais parfois bourru.

«Je te pardonnerai de m’avoir réveillé le matin à trois heures et demie pour me dire que tu as gagné la ligue! Merci », a déclaré un jovial Ferguson dans une vidéo de félicitations.

«Vous l’avez vraiment bien mérité. Le niveau de performance de votre équipe était fantastique. Votre personnalité traverse tout le club. Je pense que c’était une merveilleuse performance.

Ferguson, qui a tenu sa promesse de faire tomber Liverpool de son perchoir en menant United à 13 titres de 1993 à 2013, entretient de bonnes relations avec Klopp et a déjà sondé l’Allemand pour lui succéder à Old Trafford.

Partager : Tweet