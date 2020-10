Femmes gagnantes des prix du Premier ministre pour la science

Trois femmes scientifiques ont été reconnues pour leurs réalisations dans le cadre des Prix du Premier ministre pour la science 2020 de cette année.

«Cette année plus que jamais, nous nous sommes tournés vers nos scientifiques face à l’un de nos plus grands défis de mémoire récente, la pandémie de COVID-19», a déclaré le Premier ministre.

Prix ​​du Premier ministre pour la science 2020

«Les prix montrent comment les scientifiques australiens proposent des solutions innovantes pour améliorer nos vies, des nouveaux traitements contre le cancer aux problèmes de durabilité mondiale.» Premier ministre Scott Morrison

Jetons un coup d’œil aux femmes incroyables qui ont été récompensées pour leur énorme contribution aux STEM.

Professeur Susan Scott, Université nationale australienne (ACT)

Professeur Susan Scott

La professeure Susan Scott est lauréate du Prix du Premier ministre pour la science, au sein d’une équipe de l’Université nationale australienne. Les travaux révolutionnaires de l’équipe en physique ont contribué à la première détection directe d’ondes gravitationnelles en 2015.

Le Premier ministre Scott Morrison a déclaré que cette découverte incarnait le meilleur de la communauté scientifique australienne.

L’équipe a reçu le prix de 250000 $ pour sa contribution à l’effort international qui a mené à la découverte de 2015.

«Des découvertes telles que la détection des ondes gravitationnelles ont été menées par la technologie et la perspicacité australiennes, et les applications pratiques des percées scientifiques continueront de jouer un rôle essentiel pour garantir que la science, l’innovation et l’éducation sont des éléments clés de l’avenir économique de l’Australie», a déclaré le Premier ministre. Ministre.

Scientia Associate Professor Xiaojing Hao, University of New South Wales (NSW)

Professeur associé Xiaojing Hao

Xiaojing Hao, professeur associé à l’UNSW Scientia, est devenu un leader mondialement reconnu dans le domaine de l’énergie solaire photovoltaïque à couches minces.

Elle change la façon dont les humains envisagent la production d’énergie solaire renouvelable.

Le prix Malcolm McIntosh de 50 000 $ du scientifique physique de l’année a été remis au professeur agrégé Hao’s. Son travail dans le développement de cellules solaires plus respectueuses de l’environnement et plus efficaces a établi des records mondiaux en matière d’efficacité de conversion d’énergie.

Sarah Fletcher, École primaire de Bonython (ACT)

Mme Sarah Fletcher

Une enseignante passionnée reconnue pour son expérience d’apprentissage imaginative et réelle. Sarah Fletcher a créé le réseau d’enseignants primaires spécialisés en STEM pour se connecter avec d’autres enseignants STEM de l’ACT.

Contribution exceptionnelle non seulement au programme STEM de l’école, mais également à la communauté éducative au sens large.

Sarah Fletcher, enseignante spécialisée en STIM à l’école primaire de Bonython (ACT), a reçu le prix du Premier ministre de 50 000 $ pour l’excellence de l’enseignement des sciences dans les écoles primaires.

En raison du COVID-19, la remise des prix 2020 a eu lieu en ligne et peut être consultée sur industry.gov.au/pmscienceprizes.