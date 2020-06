Female Lombax est un personnage jouable dans Ratchet & Clank: Rift Apart

Lors de l’événement de révélation PS5 la semaine dernière, Insomniac Games a dévoilé deux jeux sur lesquels le studio travaille: Spider-Man de Marvel: Miles Morales et Ratchet & Clank: Rift Apart. Bien qu’il y ait eu une certaine confusion initiale sur ce qu’était exactement le jeu Miles Morales, Insomniac a laissé tomber beaucoup d’informations sur Cliquet & Clank, montrant d’abord une bande-annonce cinématographique et la suivant avec une bande-annonce de gameplay. La fin de la bande-annonce cinématographique a taquiné une mystérieuse femme Lombax (le type de créature Ratchet est), et Insomniac taquine que le personnage sera jouable.

Incarnez Ratchet ET un mystérieux nouveau Lombax féminin d’une autre dimension. # RatchetPS5 #RiftApart pic.twitter.com/aMDSAB77iG – Insomniac Games (@insomniacgames) 16 juin 2020

La femelle Lombax pourpre bleuâtre a été vue lorsque Ratchet et Clank se sont séparés – « se séparant », pour ainsi dire. Lorsque Clank appelle à Ratchet, elle répond par «Who’s Ratchet?» Bien que ce moment ait laissé entendre qu’elle pourrait être jouable, ou même remplacer Ratchet d’une manière ou d’une autre, la bande-annonce de gameplay de suivi montrait clairement que Ratchet était le Lombax jouable, laissant la question de savoir qui était cette Lombax féminine et si elle finirait par être jouable .

La confirmation d’Insomniac qu’elle sera jouable présente des possibilités très intéressantes pour le Rift Apart. Aura-t-elle un mouvement similaire à Ratchet, ou aura-t-elle son propre gameplay unique? Est-elle jouable uniquement sur certains segments, ou pouvons-nous choisir de jouer comme elle à tout moment? Existe-t-il également une version en réalité alternative de Clank? Est-elle partenaire de Clank lorsqu’elle est jouable? Elle brandit un marteau et semble avoir un bras robotique, qui peut ou non prendre en compte son gameplay.

Rift Apart sera la première entrée originale de la série depuis 2013 Dans le Nexus. 2016 a vu un remake PS4 de l’original 2002 Cliquet & Clank, mais il a suivi la même histoire d’origine que ce premier jeu PS2. On ne sait pas où le prochain jeu PS5 entre dans le canon, s’il suit le remake PS4 de l’original ou vient après le Avenir série de jeux qui se sont terminés par Dans le Nexus. Le fait d’avoir plusieurs dimensions permettra vraiment à Insomniac de jouer avec ce que nous savons sur le récit du Cliquet & Clank jeux jusqu’à présent, et ils n’ont pas encore fait beaucoup allusion à l’histoire.

Ratchet & Clank: Rift Apart arrive sur PS5 à une date non précisée.