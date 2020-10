Felicity Jones veut une réincarnation de Star Wars pour Jyn Erso – / Film

À une époque où Disney s’accrochait à des icônes reconnaissables dans Guerres des étoiles mythos pour conserver un sentiment de familiarité pour le public, l’un des plus grands risques créatifs de l’entreprise Rogue One: Une histoire de Star Wars, un film qui – alerte spoiler – tue tous les principaux protagonistes au moment du générique de fin.

Mais dans une nouvelle interview, Felicity Jones, qui a joué le chef rebelle Jyn Erso dans le film de 2016, dit qu’elle veut que Jyn se réincarne parce que son personnage a «des affaires inachevées».

Jones a parlé avec The Hollywood Reporter pour une interview, et je ne sais pas si le journaliste s’est levé pour prendre une collation ou aller aux toilettes à un moment clé de Rogue Onele point culminant, mais voici comment une partie de l’interview s’est déroulée:

THR: Le sort de votre personnage Jyn Erso n’est pas clair à la fin de Rogue One. Y a-t-il eu des discussions sur une suite?



Jones: Je n’arrête pas de dire que la réincarnation est totalement possible dans l’univers Star Wars [laughs]. Donc, je pense qu’il y a un travail inachevé pour Jyn, c’est sûr. THR: J’ai entendu dire que Disney a la possibilité de faire un deuxième film qu’il ne cesse d’étendre. Aimeriez-vous voir Jyn revenir – une suite, un spin-off ou autre chose?



Jones: Je pense que ce serait fascinant de la voir vieillir et plus sage et combattre les forces obscures de l’univers avec lesquelles il y en a beaucoup.

Avant d’aller plus loin, je dois m’assurer que nous sommes tous sur la même longueur d’onde sur quelque chose. Jyn Erso est super mort, non? Je veux dire, je sais qu’il y a une scène dans le film dépeignant un rayon d’explosion massif qui dépasse Jyn et Cassian Andor, qui s’embrassent tragiquement pendant que la musique gonfle. Mais il n’y a pas de théories du complot suggérant que ces personnages sont en quelque sorte réellement vivants, n’est-ce pas? Parce que… je veux dire, allez, les gens. Juste parce que tu n’as pas vu leur peau fondre sur leurs visages comme le cauchemar de Sarah Connor dans Terminator 2 ne signifie pas qu’ils ont survécu inexplicablement.

L’utilisation par Jones du mot réincarnation semble indiquer qu’au moins elle sait que son personnage est mort, mais la deuxième réponse – à propos de Jyn vieillissant – remet cela en question. Espère-t-elle qu’un réincarné version de Jyn est celle qui vieillit? Et si elle est sérieuse, pense-t-elle qu’elle jouerait cette version réincarnée du personnage? Certes, je ne suis pas un expert en réincarnation, mais je ne pense pas que cela implique qu’une âme revienne dans une copie conforme du même corps qu’elle habitait au cours de son cycle de vie précédent. Il convient de noter qu’il existe un précédent à l’idée de réincarnation dans le Guerres des étoiles univers, bien qu’il soit presque entièrement relégué aux histoires de «légendes» qui ne relèvent plus du canon accepté de Disney.

Il s’agit simplement d’un échange incroyablement étrange, de l’interprétation douteuse de l’intervieweur de la scène culminante du film à la réponse bizarre de Jones. Il devrait être clair que si Jones est en effet contractuellement obligé d’apparaître à nouveau sous le nom de Jyn, elle apparaîtra dans une histoire qui tombe à un moment donné sur la chronologie avant la mort de son personnage. Mais là encore, je ne pensais pas qu’il était possible pour le foutu empereur d’avoir survécu assez longtemps pour apparaître dans La montée de Skywalker, si sûr – amenez le zombie Jyn!

