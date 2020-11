Federer cible le «  grand  » Open d’Australie, déclare Ljubicic – Tennis

in

Le rétablissement de Roger Federer d’une blessure au genou se passe bien et le grand suisse espère pouvoir disputer un «gros» Open d’Australie, déclare son entraîneur Ivan Ljubicic.

Federer, 39 ans, n’a pas disputé de match de compétition depuis sa défaite face à Novak Djokovic en demi-finale de l’Open d’Australie, depuis que la pandémie et la chirurgie du COVID-19 l’ont mis à l’écart.

« Il est en phase de récupération et je dirais que les choses se passent de la meilleure façon », a déclaré vendredi le Croate Ljubicic dans une interview accordée au site Web OKtennis.it.

«Il s’entraîne de plus en plus et de mieux en mieux, je suis curieux de voir à quel point nous pourrons pousser dans les mois à venir.

«Il y a beaucoup de confiance.»

Le 20 fois champion du Grand Chelem n’a pas encore clarifié son calendrier pour l’année prochaine, mais s’est engagé à disputer l’Open d’Australie.

«Je ne peux certainement pas dire aujourd’hui ce que nous ferons en avril. Je sais que nous voulons partir le plus tôt possible, jouer un grand Open d’Australie et ensuite évaluer étape par étape.

«Il est important d’aller pas à pas et d’observer les périodes de repos. Comme nous l’avons toujours fait.

