Fear The Walking Dead saison 7 : une nouvelle bande-annonce confirme qu’il y aura des zombies atomiques

Les récents aperçus de la saison 7 de Fear The Walking Dead ont montré que nous aurons désormais de gros changements chez les zombies, après l’explosion des ogives nucléaires. Mais aurons-nous maintenant des zombies radioactifs dans la série ?

Fear The Walking Dead, le spin-off populaire de The Walking Dead, apris de grands tournants dans son histoire, certains considèrent qu’il dépasse le programme principal, surtout avec ce qui va se passer maintenant dans la saison 7 qui aura des zombies atomiques (radioactifs).

Rappelons qu’à la fin de la sixième saison de Fear The Walking Dead, on a pu voir comment le leader culte, Teddy (John Glover), a lancé un missile nucléaire avec dix ogives dans l’atmosphère, ce que beaucoup considéraient comme une menace d’extinction des survivants préférés du programme.

Cependant, chaque survivant parvient à « survivre ». Daniel (Ruben Blades), Luciana (Danay Garcia), Charlie (Alexa Nisenson), Jacob et Wes (Colby Hollman) sont secourus par hélicoptère.

Tandis que John (Keith Carradine), June (Jenna elfman), Dwight (Austin Amélio) et Sherry (Christine Evangélista) se cachent dans des bunkers et des abris. Mais, Morgan (Lennie James) et Grace (karen david), se cachent à l’intérieur d’un sous-marin.

Cependant, la récente bande-annonce de la saison 7 a confirmé que les survivants devront non seulement faire face aux zombies, mais aussi aux radiations des ogives nucléaires qui explosent, ce qui signifie qu’il y aura des zombies remplis de zombies atomiques radioactifs ! Visionnez la bande annonce.

This isn’t the future Morgan had in mind… #FearTWD returns October 17th. pic.twitter.com/W9fzp22hBU — FearTWD (@FearTWD) July 24, 2021

Malgré une véritable explosion nucléaire, la plupart de nos survivants ont vécu pour combattre des zombies un autre jour. Mais, une énorme détonation signifiera sûrement qu’une partie importante du Texas a été baignée de radiations.

La réalité est que les survivants devraient jongler pour survivre à deux scénarios apocalyptiques différents, les retombées et les zombies. Ce tournant dans Fear The Walking Dead a enthousiasmé les fans de la franchise qui verront débuter la saison 7 le 18 octobre sur Canal+.