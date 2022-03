Fear the Walking Dead : le retour de ce personnage le plus attendu confirmé dans la saison 7 partie 2

Fear the Walking Dead est bientôt de retour sur les écrans. Le spin-off de Walking Dead reprend l’action avec la saison 7 partie 2 sur AMC à la mi-avril (Canal+ en France), et à un mois de la fin, la chaîne révèle à la fin de la bande-annonce promotionnelle qui revient.

Fear the Walking Dead continue d’avancer avec la saison 7 qui a débuté sur AMC l’année dernière. La deuxième vague d’épisodes de l’actuel volet ramène les survivants des retombées de l’explosion de l’ogive nucléaire lancée par Teddy à la fin de la saison 6. La chaîne a annoncé la date de diffusion et la bande-annonce révèle quel personnage du passé est encore en vie.

La chaîne de télévision AMC a finalement diffusé la bande-annonce de la saison 7B de Fear the Walking Dead, et avec le clip, elle a offert un premier aperçu de l’un des personnages emblématiques les plus attendus par les fans du drame zombie, le premier spin-off de The Walking Dead.

Après tant d’incertitudes depuis le tragique final de la saison 4 de Fear the Walking Dead, qui laissait croire que Madison Clark était morte, la bande-annonce de la saison 7B confirme que le personnage joué par Kim Dickens est bien vivant dans la série d’AMC. La mère d’Alicia Clark (Alycia Debnam-Carey) est toujours en vie et prête à revenir dans la série, et les fans ne pourraient pas être plus enthousiastes.

Le personnage emblématique qui a apparemment été tué dans la saison 4 de Fear the Walking Dead reviendra dans la série en tant que régulière, tandis que la bande-annonce présente les suites de l’épisode 8 de la saison 7 du drame à succès. Dans ce premier aperçu, on peut voir Madison Clark apparemment dans un centre de détention, alors que quelqu’un l’interroge sur son identité et qu’une voix mystérieuse lui dit qu’elle va en prendre une nouvelle.

Avec la saison 7B de Fear the Walking Dead, le personnage joué par Kim Dickens arrivera avec la nouvelle que son fils a été tué et que sa fille se bat contre une maladie, tandis que son ancienne alliée est le chef d’une tour qui héberge apparemment des marcheurs.

Jusqu’à présent, il n’a pas été révélé dans quel épisode de Fear the Walking Dead saison 7B Madison Clark reviendra, mais une chose dont les fans peuvent être sûrs, c’est qu’elle devra révéler ce qu’elle faisait pendant tout ce temps après sa mystérieuse disparition à la fin du quatrième épisode. Le réseau AMC a également révélé que la série sera diffusée pour la première fois le dimanche 17 avril. Les deux premiers épisodes seront disponibles sur la plateforme de streaming le soir même, uniquement sur AMC+, et les épisodes suivants seront diffusés une semaine plus tard, à partir du dimanche 24 avril.

Selon le synopsis officiel, dans la deuxième partie de la saison 7, des mois ont passé depuis l’explosion nucléaire, et le seul survivant est Victor Strand (Colman Domingo). Ayant construit un fief, il sélectionne sans ménagement ceux qui auront une chance dans la vie. Les autres membres du groupe ont énormément souffert, mais de là est née une volonté farouche de vivre, quitte à prendre la Tour de Strand par la force et à poursuivre la recherche de Père, un lieu mythique dont personne n’est sûr qu’il existe vraiment.