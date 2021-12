Fear The Walking Dead : le retour de Madison résoud l’un des mystères du passé

L’histoire apocalyptique de zombies, issue de la franchise originale The Walking Dead, a lentement révélé de grands détails de ce drame et tout semble indiquer qu’après le retour de Madison, de nouveaux détails seront découverts.

Fear The Walking Dead est le premier spin-off de la franchise originale The Walking Dead, cette préquelle a débuté en 2015, et depuis, elle a gagné une énorme audience, de nombreux rebondissements ont été lancés dans l’histoire, comme la disparition supposée de Madison Clark (Kim Dickens). Betanews vous en dit plus sur le lien entre le retour de Madison et un mystère du passé qui pourrait bien être résolu à l’avenir.

Madison de retour dans Fear The Walking Dead

L’un des plus grands mystères de cette histoire a été vu dans la septième saison de Fear The Walking Dead. Au cours des dernières saisons, de nombreuses théories ont fait surface sur la façon dont la série prépare le retour de Madison, toutes ont été démenties au fur et à mesure que la série progressait.

Récemment, c’est la production AMC elle-même qui a révélé le retour de Madison au milieu de la saison 7 de Fear The Walking Dead. Ce personnage important, qui dans les premières saisons a mené cette franchise, apparaîtra avant la fin de la huitième saison.

Certes, la quatrième saison de Fear The Walking Dead a laissé une fin ouverte pour Madison, car même si sa mort était presque certaine, on n’a jamais vraiment vu son corps. Nous ne pouvons qu’attendre et voir comment le drama va nous surprendre en expliquant comment elle a réussi à s’échapper de ce troupeau de zombies dans le stade.

Elle devra également expliquer pourquoi elle n’a pas été réunie avec Alicia (Alycia Debnam-Carey), Strand (Colman Domingo) et les autres, et elle devra vivre avec la nouvelle que son fils Nick (Frank Dillane) a été tué par un des membres de son équipe.

Le retour de Madison Clark (Kim Dickens) pourrait la lier au nouveau refuge

Fear The Walking Dead a peut-être secrètement préparé le terrain pour le retour de Madison et un affrontement entre elle et le groupe de Morgan (Lennie James). En fait, l’une des nombreuses théories entourant un éventuel retour de son personnage pourrait s’avérer vraie.

Lorsque la série a présenté pour la première fois le mystère de Padre, il a été supposé que Madison pourrait être connecté d’une manière ou d’une autre. À l’époque, l’idée ne semblait pas différente de toutes les autres théories de Madison, mais maintenant qu’elle est connue pour faire son retour, cela ne semble plus exagéré. Dans l’état actuel des choses, les personnages en savent très peu sur Padre, qui est considéré comme un refuge bien caché et sûr. Il se pourrait que le responsable de ce lieu mystérieux soit en réalité Madison. La raison pour laquelle l’emplacement de Padre est un secret si soigneusement gardé pourrait être liée à l’explication de l’émission expliquant pourquoi il n’a contacté aucun des membres survivants de son ancien groupe.