Fear The Walking Dead: Morgan révèle des indices sur la nouvelle variante de zombie

L’acteur qui incarne Morgan, Lennie James, a révélé de nouveaux détails sur la nouvelle variante de zombie qui arrive dans le drame apocalyptique. Fear the Walking Dead s’est positionné comme l’un des drames zombies les plus regardés d’AMC. Ce spin-off était le premier du genre, et depuis, il a capté l’attention de plus d’un, surtout après l’annonce du retour de Madison (Kim Dickens).

Des indices sur la nouvelle variante de zombie

Récemment, un rebondissement vraiment inattendu dans le monde de The Walking Dead a été révélé. En effet, après avoir appris que les marcheurs sont plus rapides et plus audacieux en Europe, il est probable que nous les verrons progressivement aux États-Unis, le cadre où se déroule toute cette histoire.

Récemment, Lennie James, qui incarne Morgan dans Fear the Walking Dead, s’est exprimé sur cette nouvelle variante et a expliqué qu’il était prêt à combattre les nouveaux marcheurs, et qu’il attendait également avec impatience l’arrivée de ces “non-vivants”.

Comme prévu, cette variante de zombie est beaucoup plus dangereuse que celle que nous voyons depuis plus de dix ans. Comme on s’en souvient, Fear the Walking Dead a été créé en 2015, et grâce aux fans de l’histoire originale, il a reçu des réactions majoritairement positives de la part des fans et des critiques.

Tout ce soutien a été un succès relatif pour la franchise, et depuis la première saison, elle a donné beaucoup de choses à dire grâce aux rebondissements inattendus de son histoire. De la première à la troisième saison, nous avons vu les différentes familles faire de leur mieux pour survivre à l’apocalypse zombie. À partir de la quatrième saison, la série s’est rapprochée de l’original.

Lennie James a révélé ce qu’il pensait de la nouvelle variante

Cette franchise a osé s’étendre davantage en 2020 avec The Walking Dead : World Beyond. Avant son final, dans une scène de post-crédits qui suit sa fin, une scientifique est tuée par un homme qui l’accuse, elle et ses associés, d’avoir aggravé l’épidémie.

Elle devient ainsi une sorte de zombie, plus rapide et plus fort, tandis que le Dr Edwin Jenner (Noah Emmerich) diffuse un message sur les variantes du mort-vivant à l’étranger. Face à cette nouvelle, Lennie James n’a pas hésité à donner son avis :