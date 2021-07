Fear The Walking Dead : la saison 7 marque le retour inattendu d’une actrice

Lors du récent panel Comic-Con @Home 2021, la bande-annonce de la saison 7 de The Walking Dead’s Fear a été dévoilée, en plus de pouvoir confirmer le retour de l’actrice Sydney Lemmon dans le rôle d’Isabelle.

Le spin-off populaire de The Walking Dead, Fear The Walking Dead, se prépare pour la première de sa saison 7 et la bande-annonce de son nouvel opus confirme de belles avancées et le retour de plusieurs personnages comme Isabelle (Sydney Lemmon).

Rappelons que lors de la saison 6 de Fear The Walking Dead, Isabelle a été entendue mais pas vue, comme Al (Maggie Grace) a averti sa “dame de la bière (amie hélicoptère)” de ne pas atterrir dans un immeuble de bureaux infesté de zombies.

Dans la finale de la saison, Isabelle, se cachant derrière son équipe et pilotant son hélicoptère, a aidé Al à sauver Daniel (Lames Ruben), Luciana (Danay Garcia), Sarah (Mo collins), Nous s (Colby Hollman), Jacob (Pierre Jacobson) et Charlie (Alexa Nisenson) pour les emmener en lieu sûr.

Maintenant, lors de l’événement Comic-Con @Home 2021, il a été confirmé que l’actrice Sydney Lemmon reviendrait avec son rôle d’Isabelle, où elle a montré de petits aperçus de ce qui se passera dans la saison 7 de Fear the Walking Dead. Découvrez la première bande-annonce ci-dessous.

This isn’t the future Morgan had in mind… #FearTWD returns October 17th. pic.twitter.com/W9fzp22hBU — FearTWD (@FearTWD) July 24, 2021

Dans ce premier aperçu vous pouvez voir la vie de Morgan (Lennie James) et Grâce (Karen David), après l’explosion des ogives nucléaires, au cours desquelles ils s’occupent maintenant du bébé qu’ils ont secouru dans un chaos encore plus grand.

Le réseau de télévision AMC a confirmé que la première de la saison 7 de Fear the Walking Dead sortira le dimanche 17 octobre, deux mois après la première de la saison 11 du programme principal.