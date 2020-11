Fear the Walking Dead: la mort de Janis expliquée

« The Key » est une heure centrée sur John Dorie qui se double d’un polar amusant quand l’un des hommes de Virginia, Cameron, se révèle mort. Lorsque John trouve Cameron emmêlé dans la clôture de barbelés de la colonie de Lawton et dévoré par des marcheurs, l’ancien policier soupçonne un acte criminel. Alors que Virginia est sceptique au début – au moins John est manipulé pour le croire – John fouille plus profondément et trouve une boucle d’oreille sur la scène du meurtre qui pourrait indiquer le tueur.

Le mystère se dévoile bientôt. Nous apprenons que Janis, qui a fourni des services de blanchisserie itinérante pour toutes les colonies sous le règne de Virginie, avait une relation amoureuse avec Cameron et que les deux avaient prévu de s’enfuir ensemble, échappant aux Pionniers pour de bon. Mais quand Cameron est apparue morte, probablement tuée par Virginia afin d’impliquer Janis dans le meurtre, elle a quand même décidé de s’enfuir. Lorsque Janis est attrapée par les Rangers de Virginie, le chef des Pionniers accuse Janis d’avoir tué Cameron et d’avoir tenté de fuir avant que John ne puisse le comprendre. De plus, dans le sac à dos de Janis, les hommes de Virginia trouvent l’autre boucle d’oreille qui correspond à celle que John a trouvée sur les lieux du crime. Des preuves accablantes (probablement plantées par la Virginie).

Bien que John pense qu’elle est innocente, Janis décide de «confesser» le meurtre de Cameron afin d’empêcher John de creuser plus profondément dans le meurtre, qui à la fin de l’épisode est clairement le produit des machinations de Virginia pour revenir à Janis pour avoir fui le premier le temps. Janis dit à Virginia, John et Strand qu’elle a jeté Cameron dans la clôture de barbelés après qu’il lui ait dit qu’il avait changé d’avis sur le fait de s’enfuir ensemble. Bien que nous n’apprenions jamais exactement ce qui s’est passé, il est probable que Virginia ait appris ce que Cameron et Janis avaient planifié et puni Cameron pour cela, avec Janis accusé de meurtre en prime.

Quoi qu’il en soit, Virginia accepte l’aveu de culpabilité de Janis et la condamne à mort – et une sanglante à cela. Au milieu de la nuit, Janis est enchaînée à un arbre à l’extérieur des murs de Lawton, vouée à être consommée par les morts-vivants, une boombox faisant exploser la musique d’une branche d’arbre afin d’attirer un groupe de marcheurs affamés.

Malgré la décision de Virginia, John est un homme bien et veut faire ce qu’il faut. Il prévoit de libérer Janis et de fuir avec elle, mais Strand demande au rabbin Jacob de distraire John pendant que Virginia avance l’exécution. Au moment où John découvre le corps à moitié mangé de Janis, il est beaucoup trop tard pour faire quoi que ce soit.

Partager : Tweet