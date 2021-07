Fear Street : De Radiohead à Snoop Dogg, découvrez la bande originale de la trilogie Netflix

Basée sur les romans d’horreur de Robert Lawrence Stine, la trilogie diffusée par Netflix nous a non seulement donné des références à d’autres films, mais à travers la musique, ils ont réussi à faire référence à différentes époques, nous avons donc analysé la bande originale de Fear Street, pour chaque film.

La série de livres Fear Street a été publiée entre 1989 et 1999, et après plus de 20 ans, elle a réussi à vendre plus de 80 millions d’exemplaires dans le monde, c’est pourquoi elle a été placée comme l’une des sagas de livres pour la jeunesse les plus vendus de tous les temps.

Pour sa part, La trilogie cinématographique de Netflix a réussi à satisfaire tous les cinéphiles. En plus de montrer des histoires d’horreur divertissantes, les références cinématographiques et les bandes originales de « Fear Street » sont un joyau, car elles sont alimentées par de grands succès qui ont marqué les temps.

Fear Street partie 1 : 1994

Le premier volet de cette trilogie est livrée avec une grande nostalgie, au sens musical, car les années 90 ont à elles seules de grands fans, et par conséquent, de grands souvenirs, c’est pourquoi le film réalisé par Leigh Janiak devait contenir une bande-son avec une grande présence, qui poussera l’intrigue avec force.

D’un côté, la terreur serait bien accompagnée par la puissance musicale d’artistes comme Rob Zombie ou Iron Maiden, qui s’adaptent à la noirceur de l’intrigue. Pour sa part, l’expérience adolescente, ainsi que la tension du film, sont très bien surmontées avec une musique de fond d’artistes tels que Radiohead, Snoop Dogg et Portishead.



Fear Street Partie 2 : 1978

Bien que l’intrigue de la partie 2 de “Fear Street” contienne des moments horribles, la bande originale contient des classiques musicaux extraordinaires, comme la suite de la saga nous ramène aux années 70, où les protagonistes vivent des moments cruciaux.

Le hard-rock de cette décennie serait la meilleure option pour mettre en musique cette seconde partie, car avec la présence des guitares et la rébellion des artistes de l’époque, le film parvient à traverser ses différents cycles. Nirvana, David Bowie, The Runaways et The Velvet Underground sont quelques-uns des grands artistes qui composent cette bande originale de Fear Street.



Fear Street Partie 3: 1666

Le troisième volet de la saga contient des moments vraiment épiques, il aurait donc évidemment de superbes chansons de fond, comprenant une collection de pièces musicales allant de The Offspring, Pixies à Oasis, qui encadrent la fin de la trilogie.