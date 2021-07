Fear Street 1666 : explication de la fin de la partie 3

Après avoir regardé la trilogie » Fear Street » dans son intégralité, nous pouvons affirmer que les films ne font pas que rendre hommage aux entrées passées du genre slasher, ils subvertissent aussi intelligemment certains de ses tropes les plus populaires. Si » 1994 » et » 1978 » sont des voyages nostalgiques remplis de sang, de gore et de sexe pour les fans de slashers des années 1990 et 1980 respectivement, alors » Fear Street Partie 3 : 1666 « , ou du moins sa première moitié, est un voyage sombre dans l’horreur populaire qui rappellera au public des films comme » The Witch « , » Dead Birds » et » The Village « . Le film revient finalement en 1994, comme il se doit, pour apporter une conclusion satisfaisante à l’ensemble de la trilogie. Voici tout ce que vous devez savoir sur cette fin.

Attention cet article contient de nombreux spoilers sur Fear Street 3 : 1666

Synopsis de la troisième partie Fear Street : 1666

Lorsque Deena (Kiana Madeira) place la main de Sarah Fier parmi ses restes, elle a une longue vision qui la ramène en 1666 et la place dans le corps de la véritable Sarah Fier (Elizabeth Scopel). La plupart des acteurs des deux films précédents reviennent pour incarner les homologues frontaliers de leurs personnages originaux. La première moitié du film se déroule en 1666, avant que la singulière colonie nommée Union ne devienne Sunnyvale et Shadyside.

Sarah et son frère Henry (Benjamin Flores Jr.) vivent avec leur père veuf. Sarah semble avoir un don avec les animaux et la guérison, et dans sa société, ils lui valent automatiquement la suspicion et le mépris. Cependant, une personne s’est toujours montrée gentille et attentionnée à son égard, Solomon Goode (Ashley Zukerman), dont elle visite régulièrement la maison. Son père veut qu’elle épouse Solomon, mais Sarah semble hésiter.

Dans la colonie, il y a une femme que tout le monde prend pour une sorcière. Elle est connue simplement sous le nom de la Veuve (Jordana Spiro) et vit dans les faubourgs de l’Union. Sarah et ses amis décident de profiter d’une nuit loin du contrôle de leurs familles puritaines et passent leur temps à danser et à faire la fête. En essayant de voler avec ses amis des baies hallucinogènes dans la cabane de la Veuve, Sarah trouve un livre sur les démons et le Diable. C’est à ce moment-là que la Veuve apparaît, provoquant une fuite précipitée des jeunes adultes. Cette nuit-là, Sarah et la fille du pasteur, Hannah (Olivia Scott Welch), font l’amour et sont vues par Mad Thomas (McCabe Slye), qui raconte leur histoire à toute la ville.

Lorsque l’heureux et gentil pasteur Cyrus Miller (Michael Chandler) se transforme soudainement en premier meurtrier dérangé de Union et tue plusieurs enfants, les soupçons se portent inévitablement sur Sarah. En se cachant des autres, Sarah découvre une horrible vérité, mais elle est pendue avant de pouvoir la révéler. En 1994, après avoir appris la vérité, Deena entreprend de corriger une injustice vieille de 350 ans et de libérer sa ville de la malédiction.

Fear Street Partie 3 : 1666 – Fin : Qui est le tueur ? Quelle est la malédiction ?

Depuis 1666, plusieurs tueurs se sont déchaînés à Shadyside. Il est révélé dans le dernier film de la trilogie que Solomon Goode, un ancêtre de Nick Goode, a tout déclenché. En 1666, Solomon est un veuf solitaire qui vit en dehors de la colonie. Sa femme et son enfant sont morts il y a quelque temps et sont enterrés non loin de sa maison. Malgré ce qu’il projette aux autres, il est extrêmement insatisfait de sa vie. Il pense sincèrement qu’il est meilleur que ce que les circonstances ont fait de lui et veut s’élever au-dessus de cela. Pour y parvenir, il n’a aucun scrupule à condamner les autres à un sort pire.

C’est Salomon qui tue la Veuve avant que Sarah ne trouve son cadavre et vole le livre démoniaque. Il installe un autel de sorcière sous sa maison et invoque le Diable. Le premier nom qu’il inscrit dans l’une des pierres est celui de Cyrus Miller. Le Diable possède alors le pasteur, qui s’enferme dans l’église avec plusieurs enfants. Le pasteur possédé tue alors les enfants en leur arrachant les yeux avant de se faire la même chose. Mais il ne meurt pas et tente d’attaquer Sarah, ce qui amène Salomon à le tuer.

Cette violence surnaturelle se poursuit depuis des siècles. La famille Goode a transmis le devoir de maintenir la malédiction du père au fils aîné, jusqu’à Nick Goode. C’est lui qui est à l’origine du massacre du Camp Nightwing et de celui du centre commercial Shadyside. Comme son père avant lui, il perpétue l’héritage de sa famille en invoquant le Diable et en tuant des Shadysiders. La malédiction que Salomon a lancée sur Union assure sa prospérité et celle de sa famille au détriment des autres habitants de la colonie. Avec le temps, une ville entière s’est développée autour des Goodes. C’est Sunnyvale. Pendant ce temps, les porteurs de malédiction et leurs descendants sont devenus les habitants de Shadyside.

Sarah Fier est-elle vraiment une sorcière ?

Bien que Sarah semble avoir des pouvoirs surnaturels, elle n’est pas une sorcière, du moins pas selon l’acception générale de ce mot. C’est l’un des éléments subversifs de l’intrigue que les réalisateurs utilisent dans ce film. Ce n’est pas elle qui est à l’origine des décès et de la misère de Shadyside, mais la famille Goode. Après avoir appris la vérité sur Solomon, elle tente de la dire à toute la colonie, mais est condamnée à être pendue devant elle.

Elle réussit à sauver Hannah, qui est censée être pendue avec elle, en prenant tout le blâme. Cependant, avant d’être mise à mort, elle jette sa propre malédiction sur Salomon, lui disant qu’elle le suivra jusqu’à l’éternité. Elle n’est peut-être pas aussi destructrice que celle que Salomon a lancée sur Union, mais elle est tout aussi puissante et finit par provoquer la chute de Nick.

Pourquoi les tueurs s’en prennent-ils d’abord à Deena, Sam et leurs amis ?

Les visions que Ziggy a en 1978 et que Sam et Deena ont en 1995 font partie de la malédiction de Sarah. Cependant, elles ne s’adressent pas aux Shadysiders comme eux, mais à Salomon et à ses descendants. Après la pendaison de Sarah, ses amis lui ont donné un enterrement correct. Quiconque touche les os de Sarah avec du sang sur les mains obtient une vision de ce que Salomon a réellement fait. Alors que Ziggy et Sam n’en ont que des aperçus, Deena voit les derniers jours de la vie de Sarah et comprend que Nick et ses ancêtres sont responsables de tout.

Dans les deux premiers films, nous sommes amenés à croire que la sorcière envoie les tueurs après toute personne qui dérange ses os depuis les profondeurs de l’enfer, car elle craint qu’ils soient capables de lever la malédiction. 1666″ révèle que ce n’est pas le cas. Chaque fois que la malédiction de Sarah est activée, Nick semble s’en rendre compte et il ressuscite les anciens tueurs de Shadyside pour les envoyer à la poursuite de ceux qui ont touché les ossements. Il veut ainsi s’assurer que le sombre secret de sa famille ne sera pas révélé au monde extérieur.

La malédiction de Shadyside est-elle brisée ? Deena sauve-t-elle Sam ?

Oui, la malédiction est brisée. Et oui, Deena sauve Sam. Après que Deena a tué Nick, la malédiction de Solomon est enfin brisée et Sam est libéré de la possession du Diable. La masse palpitante de sang et de cauchemar que Salomon a fait surgir des profondeurs de la Terre se retire dans le sol. On nous fait savoir que la malédiction de Shadyside est brisée par la représentation de la mort d’un Sunnyvaler dans un accident de voiture. Maintenant, ils doivent porter le fardeau de leur propre malheur et de leur propre misère. La malédiction avait l’habitude de tout déverser sur les Shadysiders. Libérés de la malédiction, les Shadysiders ne sont plus responsables que de leurs propres actions et destins.

Quelle est la signification de la scène de mi-crédits ?

La trilogie se termine d’une manière typique des films de mystère et d’horreur. Dans la scène du milieu du générique, quelqu’un prend le livre démoniaque. Il peut s’agir de l’un des membres de la famille Goode, qui souhaite ramener la malédiction, ou de quelqu’un d’autre. Mais de toute évidence, la paix pour laquelle Deena, Sam et leurs amis ont tant sacrifié pourrait ne pas durer aussi longtemps qu’ils l’ont espéré. Un jour, quelqu’un d’autre conclura un autre marché avec le Diable, et les meurtres recommenceront.