FCC dit non à la proposition qui autoriserait les appels téléphoniques en vol

Selon Bloomberg, la FCC a rejeté la semaine dernière une proposition qui aurait permis aux passagers aériens de passer des appels vocaux en vol à l’aide de leurs smartphones. Les pilotes et les agents de bord étaient «fortement opposés» à l’idée en premier lieu. En 2013, la FCC a examiné un plan qui permettrait aux appels en vol d’avoir lieu au-dessus de 10000 pieds, ce qui est la règle dans certains pays européens. Mais cela a conduit les voyageurs fréquents à se battre contre l’idée alors qu’ils envisageaient d’être forcés de s’asseoir à côté de quelqu’un qui bavardait bruyamment sur leur combiné. Également opposés, certains membres du Congrès ont prédit que si la proposition est autorisée à passer, les passagers utilisant leur téléphone au milieu d’un vol pourraient faire face à la rage aérienne des autres sur le même vol.

En 2017, le président de la FCC, Ajit Pai, qui a été nommé par le président Donald Trump, a laissé entendre que l’agence ne permettrait pas l’adoption de la proposition. L’un des prédécesseurs de Pai l’avait créé. À ce moment-là, Pai a déclaré: « Retirer définitivement (la proposition) de la table sera une victoire pour les Américains de tout le pays qui, comme moi, apprécient un moment de calme à 30 000 pieds. » Mais en plus de garder le décorum à bord d’un avion, les restrictions concernant l’utilisation d’un téléphone portable à bord d’un avion ont été conçues pour empêcher les appareils d’interférer avec l’équipement utilisé par les pilotes pour les communications, les commandes de vol et la navigation.

Cette même année, Taylor Garland, porte-parole de l’Association of Flight Attendants, a clairement exprimé la position de son syndicat. «Nous sommes fermement contre les appels vocaux dans les avions», a-t-elle écrit dans un e-mail. Dans une autre missive, elle a tapé «PAS DE TÉLÉPHONES CELLULAIRES». Cassandra Michele Brown, une hôtesse de l’air chez Frontier Airlines, s’est demandé si les passagers d’un vol seraient en mesure de suivre les instructions de l’agent de bord si l’avion devait être évacué.

Bien que vous ne puissiez peut-être pas envoyer ou recevoir des appels en voyageant à bord d’un avion commercial, certaines compagnies aériennes comme Jet Blue offrent aux passagers une connexion Wi-Fi gratuite leur permettant d’envoyer et de recevoir des messages texte. Cependant, les deux parties doivent utiliser une application qui envoie des textes via Wi-Fi au lieu de nécessiter une connexion cellulaire. Les exemples incluent iMessage, WhatsApp et même les messages Android avec le service de communication riche (RCS) activé.