FC Schalke 04 – VfB Stuttgart 1-1

Même le premier but de tête en quatre mois et demi n’a pas mis fin à la série sans victoire du club de crise Schalke 04. Les Royal Blues n’ont pas dépassé un 1-1 (1-0) contre le VfB Stuttgart et attendent un trois points en Bundesliga depuis 22 matchs – seuls les perdants record de Tasmanie Berlin ont échoué il y a 55 ans (31). De plus, l’équipe de Gelsenkirchen a connu son pire début de saison depuis 1967.

Malick Thiaw, 19 ans, le plus jeune de l’équipe, a mis Schalke en tête d’une tête (30e). Königsblau avait éprouvé ce sentiment pour la dernière fois le 14 juin lors d’un match nul 1-1 contre le Bayer Leverkusen. « C’est ce dont je rêvais enfant. Mais nous sommes toujours déçus », a déclaré Thiaw à DAZN. « Nous n’avons pas été cohérents en seconde période. Nous restons optimistes et regardons vers l’avenir. »

Nicolas Gonzalez a égalisé pour le nouveau venu avec une pénalité de main après preuve vidéo (56e). Le ballon avait sauté au chef de la défense de Schalke, Salif Sane, sur le bras tendu. « C’est bien d’avoir marqué autant de points lors des six premiers matchs, mais la saison est encore longue », a déclaré l’entraîneur du VfB Pellegrino Matarazzo. « Bien sûr, nous allons retirer le point à Schalke, nous les garderons à distance, mais une victoire aurait été bien en termes de performances. »

Le nouvel entraîneur de Schalke, Manuel Baum, n’a pas pu arrêter le crash même après quatre matchs. « Nous étions d’accord avec la première mi-temps, à la fois contre le ballon et avec le ballon. Le problème est que nous sommes trop inoffensifs dans le dernier tiers », a-t-il déclaré après le match. Deux points et 2: 9 buts sont dans son maigre résultat intermédiaire.

Après tout, l’ex-Augsbourg a été autorisé à coller le 1-0 à son revers: contrairement à son prédécesseur licencié David Wagner, l’entraîneur national des moins de 20 ans compte sur la jeunesse en crise et a fait du talent défensif Thiaw un joueur régulier.

Le jeune Thiaw met S04 en tête

Baum a pu se rabattre sur l’attaquant Mark Uth, absent pendant deux semaines en raison de problèmes musculaires et dont le coach a raté le « risque extrême de but ». « Il va de l’avant et prend ses responsabilités », a déclaré Baum avant le coup d’envoi DAZN: « Il est très important d’intégrer l’activité dans notre jeu. »

Le VfB a démontré son fonctionnement: Mateo Klimowicz a presque terminé une combinaison fantastique avec la direction de Stuttgart – son tir a raté le but de quelques centimètres (4e). Alors que les Souabes ont joué rapidement et directement après avoir conquis le ballon, Schalke a eu du mal à accélérer le rythme. La première tâche était de garder le ballon dans vos propres rangs et de chasser l’incertitude.

La surface de réparation de Stuttgart est restée longtemps un territoire inconnu, même si Uth s’est essayé au milieu de terrain. Logiquement, Frederik Rönnow de Schalke a été le premier gardien à intervenir: le Danois a encaissé une frappe lointaine de Pascal Stenzel au-dessus de la barre transversale (25e).

Le leadership des Royal Blues a été d’autant plus surprenant. Après un coup franc d’Amine Harit, Thiaw rentrait au deuxième poteau. L’adolescent était dans la formation de départ pour la deuxième fois lors de sa sixième apparition en Bundesliga.

La compensation bien méritée a eu lieu: Sane ne pouvait plus retirer sa main, l’arbitre Benjamin Brand a décidé d’un penalty après avoir étudié les images vidéo. Rönnow n’avait aucune chance contre Gonzalez, mais détenait au moins un point pour Schalke dans la dernière demi-heure contre le Stuttgart de plus en plus fort.

Schalke 04 – VfB Stuttgart: Les alignements

Schalke: Rönnow – Thiaw, Salif Sane, Nastasic (70. Bentaleb) – Ludewig, Mascarell, Oczipka – Harit, Bozdogan (84. Schöpf) – Paciencia, Uth (84. Raman). – Entraîneur: Baum

Stuttgart: Kobel – Stenzel, Karazor, Kempf, Sosa (75e Wamangituka) – Endo – Coulibaly (79e Churlinov), Castro (90e + 1 forestier), Mangala – Klimowicz (75e Klement), Kalajdzic (46e Gonzalez) . – Entraîneur: Matarazzo