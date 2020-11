FC Schalke 04 – Nouvelles et rumeurs: S04 trie trois employés de longue date

Le FC Schalke 04 veut apparemment se débarrasser de trois employés de longue date. Le capitaine de S04 Omar Mascarell est clairement engagé dans le blues royal. Ici vous pouvez trouver toutes les nouvelles et rumeurs sur Schalke 04.

FC Schalke 04 – Actualités: Le bureau S04 sera-t-il « de-Schalkert »?

Le FC Schalke 04 souhaite apparemment se débarrasser de trois chefs de département de longue date au bureau. Cela rapporte le imageJournal du vendredi soir. Les employés que les membres du conseil d’administration Alexander Jobst, Jochen Schneider et Christina Rühl-Hamers veulent régler sont Volker Spätgens (responsable du sponsoring, avec le club depuis 21 ans), Mirko Hellweg (responsable du merchandising, avec le club depuis 18 ans) et Sebastian Pantförder (responsable de la tradition, avec le club depuis 15 ans).

En présence d’un avocat de l’association, ils se sont vu proposer une rétrogradation ou une résiliation de contrat ainsi qu’une indemnité de départ. Une confirmation des incidents de la part des Royal Blues était initialement en attente.

Selon le image Les détracteurs du conseil d’administration se voient confirmés dans leur hypothèse que le directeur marketing Jobst souhaite en particulier promouvoir le bureau «ent-Schalkern» et yes-men. Les partisans du conseil d’administration ont rétorqué que certains employés de longue date avaient des «déficits de loyauté» et que Schalke n’avait aucun avenir avec eux.

Schalke 04: Le capitaine Mascarell est engagé dans S04

Au milieu de la crise et de la série d’horreur de 23 matchs consécutifs de Bundesliga sans victoire, le capitaine Omar Mascarell s’est clairement engagé dans le club. « Je suis heureux ici et je vais tout donner pour ces fans, pour ce club », a déclaré le joueur de 28 ans au ITV sport. C’est aussi son souhait de jouer pour le Royal Blues pendant longtemps. « Schalke est le club que je veux être et dans lequel je veux rester. »

Mascarell a confirmé que la situation actuelle à Schalke n’était « pas facile pour nous » compte tenu du mauvais début de saison, mais en même temps a osé une prévision prudemment optimiste pour le reste de la saison: « Nous avons une bonne équipe avec beaucoup de qualité. Maintenant, nous devons amener la mentalité dans l’équipe, alors je serai de bonne humeur », a déclaré le milieu de terrain défensif.

Mascarell a été signé par les Royal Blues pour dix millions d’euros à l’été 2018 après une bonne saison à l’Eintracht Francfort, mais a été renvoyé à plusieurs reprises en raison de blessures. Son contrat avec les mineurs court jusqu’en 2022.

