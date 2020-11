FC Schalke 04 – Nouvelles et rumeurs: « Pas bien! » Le directeur sportif de S04, Schneider, renouvelle ses critiques sur le VAR

Le directeur sportif de Schalke, Jochen Schneider, a renouvelé sa critique de l’assistant vidéo après le malheureux 2-2 contre Mayence 05. L’expert du ciel Lothar Matthäus a quant à lui refusé à certains joueurs bleu royal la qualification pour la Bundesliga. Ici vous pouvez trouver des nouvelles et des rumeurs sur Schalke 04.

FC Schalke 04: le directeur sportif Schneider renouvelle les critiques du VAR

Le directeur sportif de Schalke, Jochen Schneider, a interviewé le botteur « Une ligne uniforme dans le processus de prise de décision » exigeait lors de l’utilisation de l’assistant vidéo et a ainsi renouvelé sa critique du VAR samedi après le malheureux 2: 2 du FC Schalke 04 face à la lumière du bas Mainz 05.

« Les arbitres allemands sont parmi les meilleurs au monde, pas de si ni de mais », a expliqué Schneider. « Ce qui me manque souvent, cependant, c’est une plus grande attention de l’arbitre vidéo et surtout une mise en œuvre cohérente des règles. »

L’arbitre vidéo ne peut et ne doit intervenir qu’en cas de décision manifestement erronée. Ce n’était pas le cas, par exemple, dans le match des Royal Blues à Rheinhessen avant le penalty de Mayence pour le rendre 0-1, de l’avis de Schneider, mais c’était dans la décision sur penalty pour Mayence avant le 1: 2 et la faute de Moussa Niakhates sur Goncalo Paciencia en la phase finale avec un score de 2: 2.

Dans le premier cas, l’arbitre du VAR a demandé à Patrick Ittrich de revoir les photos en marge après que Matija Nastasic ait commis une faute sur Jonathan Burkhardt. Dans le duel en cours entre Ozan Kabak et Jean-Philippe Mateta, qui a été suivi du penalty de Mayence 2-1, qui a cependant été précédé d’un essuyage de Mateta à Kabak, le VAR est intervenu aussi peu que dans l’entrée digne d’un penalty de Niakhat contre Paciencia.

« La façon dont Schalke a été traité ici n’est pas correcte », a conclu Schneider. Samedi, il était en colère contre les décisions prises dans le match et a exprimé son sentiment de désavantage. Cependant, il ne voit pas de désavantage chronique pour Schalke et ne veut pas utiliser cela comme excuse pour le 23e match consécutif sans victoire.

« Je ne veux pas donner l’impression que nous, en tant que joueurs de Schalke, nous sentons constamment désavantagés ou prétendons être une victime pour nous-mêmes », a souligné Schneider: « Nous pouvons évaluer de manière réaliste pourquoi nous sommes dans cette situation sportive difficile. Je m’attends généralement, mais notamment de la part des arbitres vidéo, plus d’attention et un travail de meilleure qualité. «

L’apparition du Schalke à Mayence le rend cependant « fondamentalement confiant ». Il a particulièrement salué la « force et la conviction » dans le jeu offensif: « Nous sommes de retour et nous pouvons à nouveau gagner des matchs de Bundesliga. Et nous le ferons après la trêve internationale, j’en suis complètement convaincu. »

Joueur de Schalke « ne convient pas à la Bundesliga » – Matthäus distribue contre S04

Bien que le FC Schalke 04 se soit mieux présenté dans le match contre la ligne de fond Mainz 05, l’expert Sky Lothar Matthäus a pris une ligne dure avec le blues royal dans sa colonne. « Vous savez combien il est difficile de garder la ligue. Vous n’êtes pas sur le terrain en équipe. Il n’y a pas de coins et de carres », a écrit le record international. Certains joueurs de Schalke ne sont tout simplement « pas adaptés pour la Bundesliga ».

Il a également critiqué les allers-retours constants entre Ralf Fährmann, qui avait brillamment tenu la Coupe DFB contre Schweinfurt jeudi dernier, et Frederik Rönnow, qui avait maintenu Schalke dans le match contre Mayence avec deux défilés de classe mondiale.

« Ce sont des émeutes dont vous n’avez pas besoin pour le moment », a déclaré Matthew. pour qui il n’y a actuellement « pas de hiérarchie dans l’équipe » et « pas de leader » chez Schalke.

