Après de longues controverses, le FC Schalke 04 affrontera les représentants bavarois 1. Le FC Schweinfurt lors du dernier match du premier tour de coupe aujourd’hui et souhaite gagner la confiance en Bundesliga. Ici, vous pouvez suivre le jeu dans le téléscripteur en direct.

FC Schalke 04 contre 1. FC Schweinfurt: Coupe DFB aujourd’hui dans le téléscripteur en direct – avant le départ

On attend le 1. FC Schweinfurt dans cette formation: Zwick – Bauer, Bilick, Böhnlein, Grözinger – Thomann, Frery, Rinderknecht, Laverty – Marinkovic, Sabiri.

Le line-up du FC Schalke 04 est là. Surprise: Ralf Fährmann est dans la porte. Au total, Manuel Baum convertit son équipe à huit positions par rapport à la ligue.

Schalke: Ferryman – Ludewig, Thiaw, Nastasic, Mendyl – Stambouli – Skrzybksi, Schöpf, Bentaleb, Raman – Ibisevic

Les mineurs espèrent enfin briser la série apparemment sans fin de négatifs. Les Royal Blues attendent une victoire en Bundesliga depuis 22 matchs, et un seul match nul contre le VfB Stuttgart vendredi. « Dans le dernier tiers, nous sommes trop inoffensifs. C’est loin d’être ce que nous imaginons », a déclaré un entraîneur sobre Manuel Baum après le match.

Quoi qu’il en soit: le match se déroulera aujourd’hui sans la participation de Türkgücü – et Schweinfurt est définitivement à la recherche d’opportunités: « Bien sûr, Schalke est tout sauf de bonne humeur. Mais cela ne doit pas cacher le fait que l’équipe a une haute qualité individuelle. Si Si le nœud éclate à un moment donné, S04 aura encore plus de succès », a expliqué l’entraîneur de Schweinfurt, Tobias Strobl.

Mardi, le tribunal arbitral a rendu le verdict: Schweinfurt peut jouer. Le président de la BFV Rainer Koch, qui a vu la fin du « drame juridique », a été soulagé, tandis que le directeur général de Türkgücü, Max Kothny, a parlé d’un « triste jour pour la justice » et d’un « tribunal de Mickey Mouse », le verdict n’était « pas comme ça admissible « . Vérifiez le couloir devant la Cour fédérale de justice.

Une histoire sans fin a été le différend entre Schweinfurt et Türkgücü Munich sur qui peut désormais rivaliser contre Schalke. En tant que champion de la ligue régionale, Türkgücü se considérait comme le seul participant possible à la coupe et la Fédération bavaroise de football a déterminé la deuxième place du tableau pour la saison écoulée avec Schweinfurt.

Cela commence aujourd’hui à 16h30, le match se joue dans la Schalker Veltins Arena, bien que les droits à domicile soient en fait avec les Schweinfurters. La réunion sera dirigée par Sven Jablonski de Brême.

Bienvenue sur le téléscripteur en direct du match DFB-Pokal FC Schalke 04 contre 1. FC Schweinfurt 05. Le premier tour se termine par ce match.

DFB-Pokal: Schalke contre Schweinfurt aujourd’hui en direct à la télévision et en direct

Il n’y a pas de diffusion du match Schalke 04 contre 1. FC Schweinfurt sur la télévision en clair. Au lieu de cela, comme tous les autres matchs de la compétition, le match sera en direct et en intégralité Ciel montré.

La chaîne de télévision payante ouvre à 16h15. Sky Sport 1 HD à l’antenne, le commentateur Marcus Lindemann vous accompagne tout au long du jeu. Via SkyGo vous pouvez être là en plus de la diffusion TV également dans le flux en direct, avec SkyTicket il existe également une option pour les non-abonnés.

La plus longue série sans victoire de la Bundesliga © imago images / Nordphoto 1/12 Schalke 04 est sans victoire en Bundesliga depuis 22 matchs après le nul 1-1 contre Stuttgart. Dans l’histoire de la meilleure ligue allemande, une seule équipe n’a plus eu trois points. SPOX montre les plus longues périodes de sécheresse de la Bundesliga. © imago images / kicker 2/12 FORTUNA DÜSSELDORF | 19 matchs sans victoire | Du 23 novembre 1991 au 9 mai 1992 3/12 HERTHA BSC | 19 matchs sans victoire | Du 2 avril 1983 au 14 octobre 1990 © imago images / Ferdi Hartung 4/12 1. FC SAARBRÜCKEN | 19 matchs sans victoire | Du 21/01/1979 au 09/08/1985 © imago images / Ferdi Hartung 5/12 TSV 1860 Munich | 19 matchs sans victoire | Du 04/11/1970 au 11/05/1977 © imago images / Werner Otto 6/12 ALEMANNIA AACHEN | 19 matchs sans victoire | Du 5 décembre 1969 au 30 avril 1970 © imago images / Sven Simon 7/12 1. FC NUREMBERG | 20 matchs sans victoire | Du 7 octobre 2018 au 17 mars 2019 © imago images / Eibner 8/12 1. FC KAISERSLAUTERN | 21 matchs sans victoire | Du 30 novembre 2011 au 14 avril 2012 9/12 DYNAMO DRESDEN | 21 matchs sans victoire | Du 22 octobre 1994 au 12 mai 1995 10/12 BLEU-BLANC 90 BERLIN | 21 matchs sans victoire | Du 03/09/1986 au 24/04/1987 © imago images / Sven Simon 11/12 FC SCHALKE 04 | 22 matchs sans victoire | Depuis le 25 janvier 2019 © imago images / Horstmüller 12/12 TASMANIA BERLIN | 31 matchs sans victoire | Du 21/08/1965 au 14/05/1966

DFB-Pokal: le premier tour en un coup d’œil

Il y a eu des surprises au premier tour à Braunschweig et Essen, qui a prévalu contre les clubs de première division: Eintracht a gagné contre Hertha BSC 4: 3, Rot-Weiss Essen contre Bundesliga promu Bielefeld.