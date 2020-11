FC Salzburg – FC Bayern Munich 2: 6: pack de quatre en phase finale! Le FCB poursuit sa marche triomphale en CL

Le FC Bayern Munich a poursuivi son avance triomphale en Ligue des champions et a également remporté le 14e match consécutif. Lors de la troisième journée de la phase de groupes, l’équipe de l’entraîneur Hansi Flick s’est imposée 6-2 (2-1) au FC Salzburg grâce à quatre buts en retard.

« Nous avons eu de bonnes et de mauvaises phases, également en seconde période. Mais au final, nous avons parcouru un long chemin et puis nous avons mérité de gagner », a déclaré Jerome Boateng, dont le but de faire 3-2 a brisé la résistance de Salzbourg. Leroy Sane a déclaré: « Nous avons eu plus de mal que le résultat ne le dit. »

Avec une victoire au match retour contre Salzbourg fin novembre, le FC Bayern peut entrer en huitièmes de finale plus tôt que prévu. Samedi (18h30), il y aura le meilleur match de Bundesliga au Borussia Dortmund.

FC Salzburg – FC Bayern Munich: l’analyse

Flick a changé ses onze de départ à cinq positions par rapport à la victoire 2-1 à Cologne. Il a dû se passer du malade corona Süle et des blessés Davies et Goretzka, entre autres les Lewandowski et Alaba qui ont été épargnés récemment.

Deux jours après le retrait public de l’offre de contrat du FC Bayern à Alaba, il s’est présenté comme ses collègues défenseurs dans la phase initiale incertain et quelque peu surpris par le style de jeu courageux de Salzbourg. Sans l’attaquant blessé Daka, les invités ont démarré puissamment dans un système 4-3-2-1 centré et ont pris rapidement les devants grâce à Berisha (4e).

Puis un jeu imparfait mais divertissant s’est développé avec plusieurs scènes de surface de réparation des deux côtés – le FC Bayern avait les meilleures chances. Hernandez s’est finalement vu refuser à juste titre un penalty initialement donné par l’arbitre Makkelie (11e); dix minutes plus tard, Müller en a sorti un vrai, que Lewandowski a transformé. Entre les deux, Gnabry a inscrit un but qui n’a pas été donné à juste titre pour hors-jeu (15e).

Le FC Bayern a à plusieurs reprises créé des occasions grâce à des victoires de ballon qui ont été forcées profondément dans la moitié de terrain adverse.A Salzbourg, le Szoboszlai animé avec ses flancs précis était une source constante de danger. Au fur et à mesure que le temps de jeu augmentait, les deux équipes s’adaptaient mieux l’une à l’autre, la densité des chances diminuait de la mi-temps.

Peu avant la pause, Kristensen a dirigé un centre de Müller dans le but pour porter le score à 2-1 (45e). Cependant, le but était extrêmement controversé, car Lewandowski était probablement juste hors-jeu dans la course.

La seconde mi-temps a commencé comme la première: Salzbourg a attaqué puissamment, la défense du FC Bayern était incertaine. Neuer vient de tourner une frappe de Mwepu autour du poteau (46e). Le FC Bayern a rapidement repris le contrôle du match et a eu de bonnes chances de faire 3-1, les meilleures étant données par Gnabry et Coman.

Okugawa, qui avait été remplacé quelques secondes auparavant, a puni l’usure des chances et égalisé à la 66e – mais le Bayern s’est ensuite présenté. Flick a remplacé Sane avant Boateng (79e), Sane lui-même (83e), Lewandowski (88e) et Hernandez (90e + 2) par un quatre-pack tardif pour le résultat final clair de 6: 2.

FC Salzburg – FC Bayern Munich: La composition

Salzbourg: Stankovic – Kristensen, Andre Ramalho, Wöber, Ulmer – Camara, Junuzovic (65e Okugawa) – Mwepu, Szoboszlai – Berisha (76e Onguene), Koita (65e Okafor).

FC Bayern: Neuer – Pavard (74e Sarr), Jerome Boateng, Alaba, Hernandez – Kimmich, Tolisso (74e Martinez) – Gnabry (90e +1 Douglas Costa), Thomas Müller (90e +1 Musiala), Coman (75e Leroy Sane) – Lewandowski.

Déchiré: 1: 0 Berisha (4e), 1: 1 Lewandowski (21e penalty), 1: 2 Kristensen (45e, contre son camp), 2: 2 Okugawa (66e), 2: 3 Boateng (79e), 2: 4 Sane (83e), 2: 5 Lewandowski (88e), 2: 6 Hernandez (90e + 2)

Thomas Müller a terminé son 547e match de compétition pour le FC Bayern et a fait match nul avec Katsche Schwarzenbeck. Un seul joueur de champ a dépassé cela depuis la promotion de la Bundesliga en 1965: Gerd Müller avec 565 matchs de compétition.

Le FC Bayern a pris du retard pour la première fois lors d’un match de Ligue des champions sous Flick. Ce fut le dernier cas en octobre 2019 sous Kovac. A cette époque, il y avait encore un 3-2 au Pirée.

Lewandowski a converti toutes ses douze dernières pénalités de match de compétition – ainsi que toutes ses douze tentatives en Ligue des champions.

Hernandez a marqué son premier but pour le Bayern lors du 34e match de compétition.

La star du jeu: Joshua Kimmich (FC Bayern)

Pendant longtemps, Kimmich ne s’est pas vraiment impliqué auparavant – comme si souvent ces dernières semaines – il était là quand ça comptait vraiment. Dans la phase finale, il a donné les passes décisives pour les buts à 3: 2 et 4: 2. Kimmich a apporté près de 92% de ses passeports à l’homme et a remporté près de 70% de ses duels.

Le flop du jeu: Enock Mwepu (FC Salzburg)

Avec une faute complètement superflue, Mwepu devait le penalty, que Lewandowski a converti en 1: 1. Dans le match offensif, le milieu de terrain a fait de gros efforts mais a été extrêmement imparfait. Ses taux de passes et de duels étaient parmi les pires de Salzbourg.

L’arbitre: Danny Makkelie (Pays-Bas)

Après avoir étudié les images vidéo en marge, Makkelie a repris à juste titre le premier penalty pour le FC Bayern, et a à juste titre donné le second. Il était également juste de ne pas autoriser le but présumé de Gnabry en raison d’un hors-jeu – mais probablement plutôt mal de donner au FC Bayern 2-1.