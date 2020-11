FC Cheslea – Frank Lampard confirme: test corona positif à Havertz

Kai Havertz était le cinquième joueur national allemand à être testé positif au virus corona. Le manager de l’équipe Frank Lampard l’a confirmé peu avant le match de Ligue des champions entre le Chelsea FC et le Stade rennais mercredi soir (en direct sur DAZN et dans le téléscripteur en direct).

Le jeune homme de 21 ans s’est retrouvé en isolement domestique avant qu’Havertz, Ilkay Gündogan, Emre Can, Serge Gnabry et Niklas Süle aient été testés positifs.

Havertz et Süle échoueront probablement pour le trio international contre la République tchèque, l’Ukraine et l’Espagne. L’utilisation de Can est discutable. L’entraîneur national Joachim Löw nommera son équipe vendredi.