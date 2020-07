FC Bayern – Olympique de Marseille en direct aujourd’hui: match test à la télé et en direct

FC Bayern Munich: qui est devenu le champion A-Youth à partir de 2002

1/19 À l’été 2002, les jeunes A du FC Bayern ont célébré le championnat d’Allemagne, avec quelques visages familiers du football allemand à bord. Vous pouvez découvrir ce qui est arrivé aux jeunes champions ici.

2/19 TOR – MICHAEL RENSING: A été 83 fois dans la surface de Munich après avoir sauté dans l’équipe première. Né à Lingen, il est chez lui en Rhénanie depuis 2010 – à Cologne, Leverkusen et Düsseldorf, il a disputé 191 matchs dans les 1ère et 2ème ligues.

3/19 MARKUS GRÜNBERGER: Le gardien remplaçant est passé de la jeunesse à la deuxième équipe du FC Bayern. Dans la Regionalliga Süd, il a surtout regardé depuis les tribunes et n’a joué que 14 matchs en trois saisons.

4/19 DÉFENSE – ALEXANDER AISCHMANN: Il n’a pas fait la grande percée, le défenseur central a passé la plupart de son temps dans la ligue après deux saisons dans les ligues régionales sud et nord. A terminé sa carrière chez BV Cloppenburg en 2008.

5/19 DANIEL BRODE (m.): A également été principalement actif dans l’Oberliga (109 matchs), en même temps qu’il s’entraînait comme technicien en électronique d’énergie. Possède désormais un studio de rééducation et de sports de santé.

6/19 PETER ENDRES: J’ai fait vibrer de nombreuses stations dans la ligue supérieure et régionale, y a obtenu 236 apparitions. Il a été actif pendant le plus longtemps pour Goslarer SC (2008-2013), en 2014, il a terminé sa carrière avec les Würzburger Kickers.

7/19 DOMINIK HAAS: A surtout joué dans les ligues régionales de Bavière. Monté cinq fois de suite (!) Avec le TSV 1860 Wasserburg de la Classe A au Bayernliga avant que le professeur de mathématiques et de sport ne termine sa carrière plus tôt cette année.

8/19 PHILIPP LAHM: A été actif pour les champions du record d’Allemagne pendant 12 ans après un court intermède à Stuttgart. Champion du monde, vainqueur de la Ligue des champions, huit fois champion d’Allemagne et six fois vainqueur de la Coupe DFB – sa collection de trophées n’a pas à se cacher.

9/19 CHRISTIAN LELL: Lell a également fait partie de la première équipe de Bavière, remportant le championnat et la Coupe DFB à deux reprises. Sécurisé le côté droit du Hertha BSC entre 2010 et 2012 et finalement essayé à nouveau en Espagne.

10/19 MITTELFELD – BARBAROS BARUT: Stand pour 2003 pour 12 clubs en Allemagne et en Turquie sur le terrain, y compris à Unterhaching et Fürth. A terminé 80 matchs dans la 2e Bundesliga et 63 matchs dans la Süper Lig.

11/19 ANDREAS OTTL: Après deux saisons dans la ligue régionale, il a été promu dans l’équipe de Bundesliga en 2005, remportant trois championnats et victoires en coupe avec le Bayern. A suivi Lell à Berlin en 2011, mais a rapidement disparu à Augsbourg, où il a été actif jusqu’en 2014.

12/19 BASTIAN SCHWEINSTEIGER: Schweini peut revenir sur une illustre carrière similaire à celle de son collègue Lahm. En plus de nombreux titres avec le Bayern et Manchester United, il a remporté la Coupe du monde en 2014 et tente actuellement de devenir un expert de la télévision.

13/19 BORUT SEMLER: A eu son temps le plus réussi dans la patrie slovène. Là, il a célébré le championnat avec NK Domzale en 2008 et a également été autorisé à apparaître sept fois pour son équipe nationale. Est actuellement sous contrat avec UPS Hengsberg.

14/19 PAUL THOMIK: Après 40 matchs de deuxième division pour le SpVgg Unterhaching, il a été actif pendant cinq ans pour le VfL Osnabrück et a maintenant atterri au SV Heimstetten.

15/19 PIOTR TROCHOWSKI: Le joueur national à 35 reprises a remporté le championnat et la coupe avec les professionnels en 2003. Transféré au HSV pendant six ans en 2005, puis a remporté le trophée de la Ligue Europa à deux reprises avec le Sevilla FC.

16/19 CHRISTIAN WIMMER: A terminé sa carrière active en 2008 après 145 matchs dans la ligue supérieure et régionale. Il entraîne désormais les U19 du VfL Wolfsburg.

17/19 STURM – SERKAN ATAK: vit et joue en Turquie depuis 2005, où il a tiré 19 stalles en 76 matchs de première division et 157 matches de deuxième division. En 2017, il annonce la fin de sa carrière chez Bugsas Spor.

18/19 YUNUS KARAYÜN: Ne pouvait pas vraiment s’imposer en tant que footballeur professionnel. Le spécialiste de la finance a surtout joué dans le secteur amateur bavarois.