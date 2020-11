FC Bayern, nouvelles et rumeurs

L’ancien entraîneur du Bayern, Ottmar Hitzfeld, a clairement exprimé dans le différend de transfert brûlant entre David Alaba (28 ans) et FCB que le club ne devrait pas céder. La critique d’Alaba vient également de Dietmar Hamann, tandis que Bernd Schuster met le Real Madrid en jeu en tant qu’acheteur potentiel. Et: Hitzfeld est contre un retour de la DFB par Thomas Müller et Jerome Boateng. Des nouvelles et des rumeurs sur le Bayern Munich peuvent être trouvées ici.

FC Bayern, Actualités: Nouvelles critiques de David Alaba

Dans le différend de transfert brûlant entre le Bayern et le défenseur David Alaba (28 ans), Hitzfeld s’est clairement prononcé en faveur de la stratégie du club de ne pas céder dans les négociations: « Il est exemplaire que vous puissiez utiliser votre philosophie – que vous aimez dans n’importe quel sport et économie. peut connecter un autre grand club international – continuez. «

Alaba ne doit « être détenu à aucun prix », a souligné Hitzfeld: « La Bavière n’a pas à vendre son âme à cause d’un joueur ».

Ciel-L’expert Dietmar Hamann, qui a joué en tant que joueur à Munich de 1993 à 1998, a parlé de « fronts durcis » et voit également le blâme sur le nouveau conseiller d’Alaba, Pini Zahavi, « qui n’a absolument aucune relation avec le club et qui en tire le dernier euro. Le club veut se retirer ». Sa conclusion: « Je pense qu’il a été mal conseillé. Peut-être qu’il devrait nager librement. »

FC Bayern, Actualités: Hitzfeld rejette le retour de Boateng et Müller à la DFB

Dans le football allemand, à part l’entraîneur national Joachim Löw, il n’y a guère d’expert qui ne se soit prononcé en faveur d’un retour de la DFB pour les retraités Thomas Müller (31), Jerome Boateng (32) et Mats Hummels (31) ces dernières semaines et mois. Plus récemment, le patron du Bayern Karl-Heinz Rummenigge et son homologue du BVB Hans-Joachim Watzke ont cassé une lance pour leurs stars.

La légende de l’entraîneur Ottmar Hitzfeld (71 ans) est désormais du côté de Löw. Il a pris une «décision mûrement réfléchie», «qu’il ne peut pas réviser soudainement», a-t-il déclaré dans le botteur. Au contraire, Löw doit « concrétiser » son plan de renoncer aux trois champions du monde de 2014: « Un retour du trio apporterait encore plus de troubles. »

FC Bayern, rumeur: Alaba était-il au courant de l’ultimatum du Bayern?

Après que le Bayern Munich ait publiquement retiré l’offre de prolongation du contrat dimanche dernier, David Alaba (28 ans) a déclaré qu’il n’en avait appris que par l’actualité. Il s’est également plaint d’un échange proposé. Selon le botteur mais tout aurait dû se dérouler très différemment. Cliquez ici pour le rapport détaillé.

FC Bayern, Actualités: David Alaba déménagera-t-il au Real Madrid?

L’ancien international Bernd Schuster, qui était joueur (1988 à 1990) et entraîneur (2007/08) au Real Madrid, a vivement recommandé à son ex-club d’amener l’Autrichien: « Alaba est un bijou, je le ferais obligez-le les yeux fermés », a-t-il déclaré à la radio espagnole Zero Wave.

Le Real est à côté du FC Barcelone comme cible possible pour Alaba, qui serait heureux de déménager en Espagne. Compte tenu des problèmes financiers au Barça, Madrid devrait trouver plus facile de lever les revendications salariales d’Alaba.

FC Bayern, Actualités: Dayot Upamecano en remplacement d’Alaba?

Les Bavarois avaient justifié leur ultimatum et l’offre retirée pour Alaba par la sécurité de planification nécessaire. Si Alaba devait effectivement disparaître, il faudrait un remplacement de première classe. Pour l’ex-star du Bayern Mario Basler, le défenseur central pourrait être Dayot Upamecano du RB Leipzig.

« Je pourrais bien imaginer que c’est un joueur qui ira au Bayern l’année prochaine, si l’histoire avec Alaba se terminait vraiment de telle manière qu’il s’en aille », a déclaré Basler dans le « Fantalk » de Sport1: « Peut-être qu’Alaba partira en hiver. »

Le transfert du joueur de 22 ans pourrait être financé en partie par une vente de l’Alabas en hiver, a suggéré Basler: « Je pense qu’ils gagneraient 35 millions d’euros pour lui pendant la trêve hivernale. Ensuite, Upamecano ne coûterait pratiquement plus que 50 millions d’euros. Coût 15 millions d’euros. » Upamecano est sous contrat à Leipzig jusqu’en 2023, mais il devrait y avoir une clause de sortie.

