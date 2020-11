FC Bayern, nouvelles et rumeurs

L’entraîneur du Bayern Hansi Flick a commenté David Alaba et Jerome Boateng, dont les contrats expirent à la fin de la saison. Il exige une plus grande responsabilité personnelle de l’Autrichien. Flick a également parlé d’un futur possible en tant qu’entraîneur national. Des nouvelles et des rumeurs sur le FC Bayern peuvent être trouvées ici.

Flick: L’avenir d’Alaba? « Devrait prendre la responsabilité »

Dans le cadre d’un éventuel départ de David Alaba, dont le contrat expire après la saison, l’entraîneur du Bayern Hansi Flick a demandé au joueur de 28 ans d’assumer une plus grande responsabilité personnelle: « David est une personne très fine et un joueur de football brillant. Il est très populaire auprès de l’équipe et les tient ensemble. David doit prendre ses responsabilités et décider par lui-même de ce qui est important pour lui », a déclaré Flick dans une interview avec le Monde le dimanche.

Au début du mois, le président du Bayern Herbert Hainer avait im Radiodiffusion bavaroise déclare qu’il n’y avait plus d’offre pour Alaba après que l’équipe autrichienne ait laissé passer une période d’offre. En conséquence, Alaba a déclaré avoir appris cette date limite par les médias.

Alors que le directeur sportif Hasan Salihamidzic a clairement indiqué qu’il ne savait pas « comment nous devrions encore nous retrouver », le président du conseil d’administration, Karl-Heinz Rummenigge, a laissé ouverte la possibilité d’une prolongation de contrat.

Flick a également parlé de Jerome Boateng, dont le contrat n’est également valable que pour cette saison: Bien que le image avait récemment annoncé que le Bayern n’offrirait pas de prolongation au défenseur central, Flick a déclaré: « Je n’ai pas entendu dire qu’il n’y aura plus de plans avec Jérôme. »

Boateng joue « depuis plus de neuf ans pour le FC Bayern et a été triple vainqueur à deux reprises pendant cette période. C’est un joueur très important ». Depuis que Boateng est de retour aux meilleures performances après des mois difficiles sous Flick, l’entraîneur a clairement indiqué: « Vous ne pouvez pas radier un tel joueur. »

Flick nomme le plus grand moment en tant qu’entraîneur du Bayern

Flick mentionné dans une interview avec le Monde le dimanche aussi sa meilleure expérience en son temps en tant qu’entraîneur du Bayern: « La victoire en finale de la Ligue des champions à Lisbonne a été plus que spéciale. Longtemps après le coup de sifflet final, je suis retourné dans le cercle central et j’ai rejoint Joshua Kimmich, David Alaba et Serge Gnabry a mis un tambour que Joshua avait avec lui. Rétrospectivement, ce fut le moment le plus émouvant. «

Le triple était « une chose énorme pour tout le club ». « Il a fallu un certain temps pour traiter cela ». Après avoir remporté le championnat en toute confiance avec une avance de 13 points, le FC Bayern a remporté la finale de la Coupe DFB contre le Bayer Leverkusen (4: 2) et a remporté la finale de la catégorie reine face au PSG (1: 0).

Flick a également soutenu l’entraîneur national Joachim Löw et a refusé un futur possible en tant qu’entraîneur national: « Je suis sous contrat ici, j’ai une grande équipe et je travaille pour un grand club. Pour le moment, beaucoup de choses sont bonnes, donc nous n’avons pas à nous soucier des autres positions. » .

Löw avait « fait un excellent travail pour l’équipe nationale » et le DFB-Elf « jouerait un bon rôle au Championnat d’Europe de l’année prochaine avec une préparation appropriée ». Le fait que Löw renonce à deux joueurs forts du Bayern à Boateng et Thomas Müller est « légitime. Il s’agit également de développer les jeunes joueurs. Il y a de grands talents à venir. Le chemin est très bien ».

FC Bayern Munich: seul nul contre le Werder Brême! Partitions et critiques individuelles des joueurs FCB © imago images / nordphoto 1/16 Après une première mi-temps faible contre le Werder Brême, le FC Bayern n’a pas passé un nul 1-1. Manuel Neuer a même empêché une défaite avec de nombreux défilés brillants. Les scores et les évaluations individuelles des joueurs FCB. © imago images / nordphoto 2/16 MANUEL NEUER: Au début du match avec un double acte brillant, même si le but de Brême n’aurait pas compté (hors-jeu). Complètement impuissant en concédant un but plus tard, réveillé contre Sargent peu de temps avant la fin. Niveau: 2,5. © imago images / nordphoto 3/16 BENJAMIN PAVARD: Inefficace dans le match en avant, pas toujours confiant sur la défensive. Le Français par ailleurs si fiable avait de bien meilleures apparences dans la robe du Bayern. Niveau 4. © imago images / nordphoto 4/16 JEROME BOATENG: Le meilleur des quatre derniers de Munich. Boateng a remporté 80% de ses tacles et savait plaire avec quelques balles diagonales utiles. Après la pause a empêché le 0-2 contre Rashica. Niveau: 2,5. © imago images / nordphoto 5/16 DAVID ALABA: Il a dû reprendre son ancien poste habituel après 17 minutes. A fait beaucoup de vapeur mais n’a remporté qu’un tiers de ses plaqués. Note: 3,5. © imago images / nordphoto 6/16 LUCAS HERNANDEZ: Il s’est blessé après 17 minutes en se posant sur le dos après un duel. Jusque-là, parfait. Évaluation: Aucune évaluation. © imago images / nordphoto 7/16 JAVI MARTINEZ: En première mi-temps sans mauvaise passe. Ordonné du milieu défensif à la défense centrale, Martinez n’avait pas l’air bien lors du match nul 1-0 contre Sargent. En conséquence, plus stable. Niveau 4. © imago images / nordphoto 8/16 KINGSLEY COMAN: Conduit encore et encore et s’est récompensé pour sa performance engagée avec le but 1-1. Niveau: 2,5. © imago images / nordphoto 9/16 THOMAS MÜLLER: « Radio Müller » a communiqué pendant plus de 90 minutes, mais il n’a pas trop réussi lui-même. Positif: Müller était à nouveau partout. Niveau 4. © imago images / nordphoto 10/16 JAMAL MUSIALA: Osez faire beaucoup lors de ses débuts dans le onze de départ, mais il est souvent resté coincé dans la défense multi-jambes de Brême (16 pertes de balle). A remporté seulement 37% de ses duels et terminé le travail après 63 minutes. Note: 4,5. © imago images / nordphoto 11/16 DOUGLAS COSTA: Avec Coman à l’offensive, le Bavarois le plus visible. De bonnes actions individuelles et un bon coup de barre faisaient partie de ses preuves de travail. Note 3. © imago images / nordphoto 12/16 ROBERT LEWANDOWSKI: Était entre les meilleures mains de l’équipe arrière de Brême cet après-midi. Lewandowski n’a pas mis de piqûres d’aiguille cette fois. Note: 4,5. © imago images / nordphoto 13/16 LEON GORETZKA: Après avoir été remplacé, il était le seul six. Goretzka a fait son travail plus que correctement. J’ai réservé le plus de conquêtes de balle (8) et préparé le 1: 1 avec une croix beurrée. Niveau: 2,5. © imago images / Sven Simon 14/16 LEROY SANE: J’ai presque obtenu un point de buteur, mais Choupo-Moting n’a pas pu améliorer son modèle. Sinon, pas perceptible. Note: 3,5. © imago images / Sven Simon 15/16 SERGE GNABRY: A d’abord eu une pause, mais n’a apporté aucune impulsion révolutionnaire après avoir été remplacé. Niveau 4. © imago images / Sven Simon 16/16 ERIC MAXIM CHOUPO-MOTING: Presque devenu le héros du jeu, mais l’attaquant a manœuvré une passe dans l’espace arrière de Sane au-dessus du cadre. Niveau 4.

« But très, très bon marché »: Müller est agacé par un match nul contre Brême

Le FC Bayern n’a pas dépassé un nul 1-1 lors de son match à domicile contre le Werder Brême. Kinsgley Coman ne pouvait compenser le déficit causé par Maximilian Eggestein que par une tête. Alors que Flick n’était « pas satisfait » de la performance, Müller s’est plaint d’un « but très, très bon marché ».

Il y a plus de votes à 1: 1, la première victoire par points du Werder contre le FCB après 19 défaites consécutives:

Flick (entraîneur du Bayern) …

… à propos du jeu: « Nous n’avons pas réussi à nous dégager plus souvent à l’extérieur. Les quelques moments que nous avons créés n’étaient pas si dangereux parce que Brême l’a bien défendu. Nous devons mieux défendre le 1-0. Nous ne sommes pas du jeu. satisfait. »

… à propos de la blessure d’Hernandez: « Lucas a atterri avec le bassin sur le sol, avec toute la force. Il a eu des problèmes pour marcher et est examiné. Nous devons attendre et voir à quoi il ressemble avec lui », a déclaré Flick.

Florian Kohfeldt (entraîneur du Werder): « Le cinquième 1-1 d’affilée, c’est probablement le record le plus ennuyeux de la Bundesliga – je n’en suis pas fier. Mais 1-1 au Bayern, nous ne pouvons pas laisser insatisfaits. C’est juste un. Période, ce n’est pas un pas de géant dans la table, mais cela peut cimenter la croyance. «

