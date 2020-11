FC Bayern Munich – SV Werder Brême 1: 1: le faible Bayern échoue! Werder met fin à la série d’horreur

Le FC Bayern Munich a étonnamment laissé ses plumes lors de la 8e journée de Bundesliga et n’a pas dépassé le 1: 1 (0: 1) contre « l’adversaire favori » du Werder Brême. Pour le Werder, cela a mis fin à une série de 19 faillites contre les champions du record d’Allemagne en Bundesliga.

« Insatisfait. » Telle était la conclusion de Hansi Flick après une apparition inhabituellement agitée et, finalement, particulièrement inoffensive de son équipe contre le courageux Bremer, qui a rendu la vie difficile au Bayern, surtout en première période.

Le gardien Manuel Neuer a été contraint de réaliser deux arrêts exceptionnels en quelques secondes par Josh Sargent et Ludwig Augustinsson. Et alors que le Bayern n’a pas réussi un seul tir au but en première mi-temps pour la première fois depuis mars 2020, le Werder a frappé froid. Sargent s’est dépêché de Javi Martinez après une remise en jeu et Maximilian Eggestein exécuté au centre.

« Un but très, très bon marché », s’est plaint Thomas Müller Ciel: « Donc le plan de Brême fonctionne. Vous avez défendu avec discipline. » Dans le mouvement en avant du Bayern, cependant, « les meilleures chances manquaient », comme Neuer se plaignait. « Nous avons dû investir beaucoup. »

Au final, les champions du record ont fait match nul avec une tête de Kingsley Coman après une bonne heure. Cela aurait pu être pire, après tout, Sargent a laissé deux joueurs de première classe dans la phase finale. Et parce qu’Eric Maxim Choupo-Moting a chassé un centre indépendant de Leroy Sane sur la surface de Brême peu avant le coup de sifflet final, une véritable série d’horreur s’est déchirée à la fin pour Werder.

Pour la première fois depuis septembre 2010 et après 19 défaites consécutives en Bundesliga contre le Bayern, le Werder a pris quelque chose de comptable d’un match contre le leader de l’industrie allemande. « Soyons honnêtes: nous ne pouvons pas partir ici insatisfaits », a déclaré l’entraîneur Florian Kohfeldt, qui n’aurait guère pu imaginer un meilleur résultat de son 100e match en tant qu’entraîneur du Werder.

Le FC Bayern, quant à lui, pourrait être dépassé par le RB Leipzig samedi soir. Bien pire, cependant, a été la prochaine retraite pour blessure après le match. Lucas Hernandez a dû être remplacé après un accident malheureux après 19 minutes. Selon les premiers rapports des médias, le Français n’aurait subi qu’une ecchymose.

« Lucas a atterri avec le bassin sur le sol, avec toute la force. Il a eu des problèmes pour marcher et est examiné. Nous devons attendre et voir à quoi il ressemble avec lui », a déclaré Flick.

FC Bayern – Werder Bremen 1: 1: L’analyse

La frustration de l’équipe nationale allemande du FC Bayern, qui était passée sous les roues mardi dernier contre l’Espagne, devait attendre pour l’instant: l’entraîneur Flick a mis Gnabry, Sane et Goretzka sur le banc, Süle n’était pas due à un « déficit d’entraînement » (Flick) une fois dans l’équipe.

Au lieu de cela, Musiala a été autorisé à faire ses débuts en Bundesliga pour les champions du record d’Allemagne en 4-1-4-1 aux côtés de Müller, le blessé Kimmich a été remplacé par Martinez, qui était le seul six. Les champions allemands du record ont commencé comme d’habitude, mais sans mettre sérieusement en danger le but du Werderer.

Musiala et Müller ont eu beaucoup d’actions de balle au centre, mais ont été mis sous bonne pression par Brême qui défendait dans le système 5-4-1. Musiala en particulier, qui était un atout, a subi deux ou trois pertes de balle dangereuses, qui n’ont cependant pas eu initialement de conséquences en raison de l’hésitation de Brême à contre-attaquer.

Alors que le Bayern restait nerveux et comptait sur les décalages latéraux et les centres dans l’urgence ludique en raison de la compacité de Brême, ce sont les invités qui ont eu la première grande opportunité de mener: Sargent a échoué de quatre mètres sur l’incroyable parade Neuer, qui avait également la marge d’Augustinsson. brillamment paré (16.).

Le Werder a rendu la vie difficile au Bayern par la suite, a parfois remporté 60% des duels collectivement et était clairement le meilleur, car plus efficace, l’équipe offensive. Après qu’Hernandez avec des problèmes de dos après une malheureuse chute du côté de Munich ait dû sortir blessé et remplacé par Goretzka, Bittencourt a volé un centre de Rashica juste à côté du but (24e).

Et alors que le Bayern est allé sans tir au but adverse en première mi-temps pour la première fois depuis mars, Eggestein a affiné un solide gabarit de Sargent juste avant la pause pour porter le score à 1-0 pour le Werder (45e). Surtout le Martinez auparavant sans défaut (taux de réussite de 100%) n’a pas l’air bien dans le duel en cours avec l’Américain.

Après la pause, Rashica, qui avait une nouvelle fois échappé au Pavard trop avancé, aurait pu faire 2-0, mais Boateng a empêché pire (47e). Après cela, le FCB s’est échauffé lentement: Costa n’a frappé que la barre transversale (52e), Coman a vérifié Pavlenka (55e). La compensation? Après un peu moins d’une heure, ce n’est qu’une question de temps.

Le Werder perdait désormais les ballons trop rapidement, réussissait à peine à soulager la pression et l’équipe de Munich, toujours plutôt créative, a réussi 1: 1 (62e) avec une tête de Coman. Flick est ensuite passé à l’offensive complète, a amené Sane, Gnabry et, comme deuxième conseil, même Choupo-Moting, qui a lamentablement manqué la plus grande chance des champions du record dans le dernier quart d’heure et a chassé une étagère saine de cinq mètres de loin au-dessus de la surface.

Mais le Werder a également eu deux bonnes chances de porter le score à 2-1 grâce à Sargent. Le partage des points était donc au final la récompense méritée d’une performance courageuse de Brême.

FC Bayern Munich: seul nul contre le Werder Brême! Partitions et critiques individuelles des joueurs FCB © imago images / nordphoto 1/16 Après une première mi-temps faible contre le Werder Brême, le FC Bayern n’a pas passé un nul 1-1. Manuel Neuer a même empêché une défaite avec de nombreux défilés brillants. Les scores et les évaluations individuelles des joueurs FCB. © imago images / nordphoto 2/16 MANUEL NEWER: MANUEL NEWER: Au début du match avec un double acte brillant, même si le but de Brême n’aurait pas compté (hors-jeu). Complètement impuissant en concédant un but plus tard, réveillé contre Sargent peu de temps avant la fin. Niveau: 2,5. © imago images / nordphoto 3/16 BENJAMIN PAVARD: Inefficace dans le match en avant, pas toujours confiant sur la défensive. Le Français par ailleurs si fiable avait de bien meilleures apparences dans la robe du Bayern. Niveau 4. © imago images / nordphoto 4/16 JEROME BOATENG: Le meilleur des quatre derniers de Munich. Boateng a remporté 80% de ses tacles et savait plaire avec quelques balles diagonales utiles. Après la pause a empêché le 0-2 contre Rashica. Niveau: 2,5. © imago images / nordphoto 5/16 DAVID ALABA: Il a dû reprendre son ancien poste habituel après 17 minutes. A fait beaucoup de vapeur mais n’a remporté qu’un tiers de ses plaqués. Note: 3,5. © imago images / nordphoto 6/16 LUCAS HERNANDEZ: Il s’est blessé après 17 minutes en se posant sur le dos après un duel. Jusque-là, parfait. Évaluation: Aucune évaluation. © imago images / nordphoto 7/16 JAVI MARTINEZ: En première mi-temps sans mauvaise passe. Ordonné du milieu défensif à la défense centrale, Martinez n’avait pas l’air bien lors du match nul 1-0 contre Sargent. En conséquence, plus stable. Niveau 4. © imago images / nordphoto 8/16 KINGSLEY COMAN: Conduit encore et encore et s’est récompensé pour sa performance engagée avec le but 1-1. Niveau: 2,5. © imago images / nordphoto 9/16 THOMAS MÜLLER: « Radio Müller » a communiqué pendant plus de 90 minutes, mais il n’a pas trop réussi lui-même. Positif: Müller était à nouveau partout. Niveau 4. © imago images / nordphoto 10/16 JAMAL MUSIALA: Osez faire beaucoup lors de ses débuts dans le onze de départ, mais il est souvent resté coincé dans la défense multi-jambes de Brême (16 pertes de balle). A remporté seulement 37% de ses duels et terminé le travail après 63 minutes. Note: 4,5. © imago images / nordphoto 11/16 DOUGLAS COSTA: Avec Coman à l’offensive, le Bavarois le plus visible. De bonnes actions individuelles et un bon coup de barre faisaient partie de ses preuves de travail. Note 3. © imago images / nordphoto 12/16 ROBERT LEWANDOWSKI: Était entre les meilleures mains de l’équipe arrière de Brême cet après-midi. Lewandowski n’a pas mis de piqûres d’aiguille cette fois. Note: 4,5. © imago images / nordphoto 13/16 LEON GORETZKA: Après avoir été remplacé, il était le seul six. Goretzka a fait son travail plus que correctement. J’ai réservé le plus de conquêtes de balle (8) et préparé le 1: 1 avec une croix beurrée. Niveau: 2,5. © imago images / Sven Simon 14/16 LEROY SANE: J’ai presque obtenu un point de buteur, mais Choupo-Moting n’a pas pu améliorer son modèle. Sinon, pas perceptible. Note: 3,5. © imago images / Sven Simon 15/16 SERGE GNABRY: A d’abord eu une pause, mais n’a apporté aucune impulsion révolutionnaire après avoir été remplacé. Niveau 4. © imago images / Sven Simon 16/16 ERIC MAXIM CHOUPO-MOTING: Presque devenu le héros du jeu, mais l’attaquant a manœuvré une passe dans l’espace arrière de Sane au-dessus du cadre. Niveau 4.

FC Bayern Munich – Werder Brême: les alignements

FC Bayern: Neuer – Pavard, J. Boateng, Alaba, Hernandez (19e Goretzka) – Javi Martinez, Douglas Costa (63e Sane), T.Müller, Musiala (63e Choupo-Moting), Coman (63e Gnabry) – Lewandowski

Neuer – Pavard, J. Boateng, Alaba, Hernandez (19e Goretzka) – Javi Martinez, Douglas Costa (63e Sane), T.Müller, Musiala (63e Choupo-Moting), Coman (63e Gnabry) – Lewandowski Werder Brême: Pavlenka – Gebre Selassie, Toprak, Friedl, Augustinsson – C. Groß, M. Eggestein, Möhwald (72nd Mbom), Bittencourt (66th Agu) – Sargent, Rashica (90th Chong)

Les données du match FC Bayern contre SV Werder Bremen

Déchiré: 0: 1 Eggestein (45.), 1: 1 Coman (62.)

La star du jeu: Jerome Boateng (FC Bayern Munich)

A donné la bonne réponse aux nombreuses rumeurs sur un prochain adieu au FC Bayern. Boateng, à qui le directeur sportif Salihamidzic a assuré une « décision juste » sur son avenir avant le match, était le meilleur des quatre derniers de Munich. Le joueur de 32 ans a remporté 80% de ses duels, a su plaire avec quelques balles diagonales utiles et a empêché le 0-2 peu après la pause. Également fort au Bayern: Manuel Neuer, qui a empêché une éventuelle défaite grâce à de solides arrêts. Du côté de Brême, Ömer Toprak a été fort, ce qui a mis Lewandowski froid.

Le flop du jeu: Robert Lewandowski (FC Bayern Munich)

N’a pas été impliqué du tout, aucun de ses diplômes n’est venu à Pavlenka. Son échec à la 81e minute était le symbole d’une performance gérable. À partir de onze ans, Musiala était également malheureux.

L’arbitre: Guido Winkmann

Il a résolu la première et en fait la seule aggravation avec facilité: après que Toprak se soit bien battu contre Coman dans le Werder seize, il lâche correctement – bien que le défenseur du Werder ait marché sur le pied du Français. Cependant, ce n’était que le résultat d’un tacle net et d’une victoire de Toprak. Il est donc exact que le VAR n’est pas non plus intervenu. Sinon, Winkmann n’a eu aucun problème dans la gestion du jeu avec sa ligne claire.