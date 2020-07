FC Bayern Munich – Match test contre l’Olympique de Marseille: lieu, date, émission TV

Scores et critiques individuelles pour Chelsea contre le FC Bayern Munich: Flick avait raison avec Lewandowski

1/29 La victoire 3-0 du Bayern sur Chelsea en huitièmes de finale à élimination directe n’a pas pu s’empêcher de la maintenir à Lewandowski d’un coup. Gnabry, en revanche, a montré son visage londonien, tandis qu’un défenseur de Chelsea a vu 202 secondes noires. Les avis individuels.

2/29 WILLY CABALLERO: Fort défilé contre Lewandowski (15e) puis encore deux fois superbement sur place contre le Polonais. Impuissant en concédant. Une petite lettre de recommandation dans la lutte pour le numéro un contre Kepa. Note 3.

29/03 CESAR AZPILICUETA: Encore bien dans le match à la mi-temps contre Gnabry. Mais cela ne resta pas comme ça: son glissement avant le 0-1 était au maximum malheureux, son duel de la tête perdu avant le 0-2 était décisif. Raven noir 202 secondes. Niveau 5.

29/04 ANTONIO RÜDIGER: Pas aussi stable que le Christensen voisin et pas une ou deux fois plus haut. Heureusement, quand il n’avait pas Müller en vue et qu’il dirigeait la barre (35.). Repris le hors-jeu avant le 0-1. Niveau 4.

5/29 ANDREAS CHRISTENSEN: Lewandowski s’était échappé dans le dos et avait de la chance que Caballero soit là (15e). Il n’a pas eu de chance à 0: 1 et 0: 2. A eu les actions les plus clarifiantes et les balles interceptées (3). Note: 3,5.

29/06 REECE JAMES: D’abord un atout à droite avec cinq flancs, dont un seul était dangereux. A peine fait de mauvaises passes et a forcé Davies à faire trop de travail défensif. A ensuite été complètement dupé par cela avant 0: 3. Note: 4,5.

29/07 MATEO KOVACIC: A joué quatre balles très fortes en une demie. Au moins le troisième sur Mount et le quatrième sur Alonso peuvent ou doivent même mener à des buts. En plus duel très fort (77,8%). C’était le moindre de lui aujourd’hui. Niveau: 2,5.

8/29 JORGINHO: Bon en passant, mais pas aussi visible que Kovacic. Laissez Coman s’échapper une fois, mais a été fort dans le travail contre le ballon (onze conquêtes). Vous avez une suspension de carton jaune complètement inutile, beaucoup trop timide avant 0: 3. Note: 4,5

9/29 MARCOS ALONSO: Après deux fortes conquêtes de balle contre Coman, il a fait une mauvaise passe (24e). Bien bougé et avait le 1-0 sur le pied (43.) après avoir dansé Pavard. A volé de la place avec un rouge lisse après un assaut. Niveau 5.

29/10 ROSS BARKLEY: Une opération comme Mount était extrêmement chronophage, mais était loin d’être impliquée dans le jeu comme son partenaire. Joué seulement huit passes et a eu la moindre balle d’action de tous les bleus, sans graduation. Jeu faible. Niveau 5.

11/29 MASON MOUNT: Il avait beaucoup de qualifications, mais les a parfois égarés à côté ou au-dessus du but. D’abord un gabarit Kovacic solide (18e) et au second tour une longue balle Jorginho. Très occupé, mais aussi brutalement inefficace. Note: 4,5

29/12 OLIVIER GIROUD: Enfilez les balles hautes, battez Boateng plus d’une fois dans la tête et ensuite bien expédié. Sauf pour un en-tête, n’est pas entré dans les situations finales, mais a travaillé sans relâche. Niveau 4.

13/29 WILLIAN: Je suis venu chercher le faible Barkley après une heure. Immédiatement, a donné plus d’impulsions sur le côté droit, a frappé un flanc très dangereux et a été très fort en duel (75%). Le vent frais est venu trop tard. Note 3.

14/29 TAMMY ABRAHAM: Cela ne lui a suffi que pendant une demi-heure, quand il a hésité trop longtemps devant la porte et a été arrêté par Boateng comme un livre d’images. Sa seule chance était ainsi gâchée. Niveau 4.

15/29 PEDRO: A remplacé Azpilicueta à la 73e minute, vendu sept de ses huit passes et remporté deux de ses duels. Les impulsions offensives étaient inexistantes, ce qui n’était pas principalement dû à lui. Pas de notation.

16/29 MANUEL NEUER: Il a trébuché au premier tour quand il a joué le ballon dans les pieds de Jorginho. Chelsea a raté l’occasion. Attentif quand Alonso est parti (43.). Sinon à peine nécessaire. Note: 3,5.

17/29 BENJAMIN PAVARD: Il est descendu trop tôt contre Alonso et a eu la chance que l’Espagnol ait échoué à cause de nouveaux joueurs. Pavard était engagé, mais n’avait aucune influence positive dans le match. Niveau 4.

18/29 JEROME BOATENG: Revenu dans le onze de départ pour Hernandez et a pleinement légitimé son engagement. Une apparition très sérieuse et calme du défenseur central, qui a remporté 75% de ses duels. Niveau: 2,5.

19/29 DAVID ALABA: L’Autrichien a de nouveau été autorisé à courir sur le côté gauche dans les quatre derniers. A montré une bonne performance comme le sideman Boateng (équilibre duel: 100 pour cent). Niveau: 2,5.

20/29 ALPHONSO DAVIES: Des courses irrésistibles sur le côté gauche et deux fois plus fortes contre Mount sur la défensive. A récompensé l’une de ses avances avec une passe de 3-0. Folie, quel développement le jeune Canadien est en train de prendre. Niveau: 1,5.

21/29 JOSHUA KIMMICH: J’ai dû laisser Neuer le secouer deux fois parce qu’il n’était pas toujours au courant. A remporté seulement un quart de ses duels directs et était parmi les plus faibles de Munich. Niveau 4.

22/29 THIAGO: Techniquement un régal pour les yeux, avec des hypothèses de balle remarquables et des passes de la cheville, ce qui a encouragé la langue dans la joue. Également avec un comportement défensif fort. Niveau: 1,5.

23/29 KINSGLEY COMAN: Les actions de moindre balle de tous les joueurs du Bayern et sans pénétration. Symptomatique de son duel perdu contre Alonso sur la ligne de base. A dû être remplacé à la 66e minute par des problèmes musculaires. Niveau 4.

24/29 THOMAS MÜLLER: Certainement le meilleur Munich au premier tour. A été impliqué dans toutes les attaques et n’a pas eu de chance lorsqu’il a dirigé une croix de Gnabry vers la barre transversale. Pas trop perceptible dans les 45 secondes secondes. Niveau: 2.

25/29 SERGE GNABRY: Presque invisible en première mi-temps, l’équipe nationale a dégelé après la pause et a échoué Chelsea avec deux buts. Londres semble être un bon endroit pour Gnabry. Niveau: 1,5.

26/29 ROBERT LEWANDOWSKI: J’ai d’abord raté une chance contre Caballero. À la mi-temps deux, vous deviez le garder avec Flick: Deux passes décisives sur Gnabry, a marqué un but. Le Polonais est vraiment dans la forme de sa vie. Niveau: 1,5.

27/29 PHILIPPE COUTINHO: est venu pour Coman et a aidé le Bayern à remporter une victoire sûre. A eu une chance de marquer en tombant sur le côté, mais n’a pas frappé le ballon correctement. Note: 3,5.

28/29 CORENTIN TOLISSO: On a laissé mélanger pendant environ dix minutes. Pas de notation.