FC Bayern Munich: les voix et les réactions face au meilleur match de Bundesliga

Le FC Bayern Munich a remporté le meilleur match de Bundesliga au Borussia Dortmund 3-2. Comment réagissent les protagonistes? Les votes et réactions recueillis.

Lucien Favre (entraîneur du Borussia Dortmund) sur …

… le jeu: « Dans l’ensemble, c’était un bon match, très bon pour les téléspectateurs. Nous avons eu tellement d’occasions de marquer, c’était incroyable. Dans l’ensemble, nous devons être positifs, nous avons bien performé. Nous avons eu tellement d’occasions de marquer, c’était incroyable. Mais nous avons concédé trois buts et perdu. C’est difficile à accepter. «

… Marco Reus: « Il allait bien. Être bien est bon pour moi. »

BORUSSIA DORTMUND – ROMAN BÜRKI: Les trois buts encaissés ont été significativement déviés. A cet égard, le gardien suisse ne pouvait pas être critiqué ce soir-là. Note: 3,5. THOMAS MEUNIER: Comme souvent lors de ses premiers mois chez BVB, extrêmement débordé. Il a laissé Gnabry acheter les tripes à plusieurs reprises et a également contribué peu à l'avant productif dans le jeu. Note: 4,5. MATS HUMMELS: A perdu le duel de la tête avec Lewandowski avant le deuxième but du Bayern. Sinon, a fait un match solide dans la défense centrale du BVB. Note: 3,5. MANUEL AKANJI: Dans certaines situations, il était trop loin de ses adversaires et n'a pas pu empêcher le but de Sane en tête-à-tête avec l'international allemand. Avec le ballon à ses pieds, Akanji a joué avec confiance. Note: 3,5. RAPHAEL GUERREIRO: Le meilleur joueur de l'équipe Favre. Défensif sans blâme ni blâme, important offensivement: les Portugais ont préparé les deux buts. Particulièrement attrayant: son modèle de puce parfaitement synchronisé pour le 2: 3. Niveau: 2. AXEL WITSEL: Au début un peu submergé par le pressage du FCB. Mais il s'est frayé un chemin dans le jeu de mieux en mieux et l'a terminé avec le meilleur quota de duel de la part de BVB (61,5%). Note 3. THOMAS DELANEY (jusqu'à 60 ans): Il était responsable du coup franc inutile dans le temps d'arrêt en première mi-temps, qu'Alaba a utilisé pour égaliser entre-temps. Sinon, le Danois a comblé beaucoup de lacunes et a marqué avec un duel robuste. Note: 3,5. JADON SANCHO (jusqu'à 69): fonctionnait correctement à l'envers. Tombé en avant dans le match sauf pour une belle passe pour Haaland, que le Norvégien n'a pas converti en but, mais à peine remarquée. Ce n'est pas encore la saison de Sancho. Niveau 4. MARCO REUS: J'ai essayé très fort, mais en première mi-temps, j'avais peu de lien avec le match en dehors de son but. Ça s'est amélioré après la pause. Cependant, peu de temps avant la fin du jeu, Reus a donné la grande chance à 3: 3. Note: 3,5. GIOVANNI REYNA (jusqu'à 69 ans): Une apparence mitigée de la célèbre étoile filante de Dortmund. N'était pas assez confiant contre Sarr et développait rarement un pouvoir de pénétration. Son remplacement après 69 minutes était en fait trop tard. Niveau 4. ERLING HAALAND: lumière et ombre. Comme toujours énergique, comme toujours en train d'essayer. Muté pendant de longues périodes de jeu, mais par hasard. Son objectif de 2: 3 était au moins impressionnant. Niveau 4. JOUEUR DE REMPLACEMENT – JUDE BELLINGHAM (à partir du 60e): Remplacez Delaney après une heure pour donner au jeu BVB une touche plus créative. Mais il n'a guère pu se mettre en valeur de manière significative. Note: 3,5. JULIAN BRANDT (à partir de 69 ans): Je suis venu pour la discrète Reyna. Pour une action remarquable, ce n'était pas suffisant pour le joueur national en un peu moins de 25 minutes. Sans note. DANGER DE THORGAN (à partir de 69): Comme Brandt, Hazard devrait provoquer une agitation dans la phase finale. Mais le Belge, qui n'a joué que douze passes, n'a pas vraiment réussi non plus. Sans note. FC BAYERN – MANUEL NEUER: a été confronté à des situations finales dangereuses pour Dortmund à plusieurs reprises et a dû tacler plusieurs fois au deuxième tour. Sovereign, avec les deux buts n'a concédé aucune chance. Note 3. BOUNA SARR: Le remplaçant de Pavard a enregistré beaucoup d'actions de balle, mais n'a pas toujours été ferme sur la défensive. Le 0: 1 est tombé de son côté, et il a également donné à Reyna une bonne chance. Niveau 4. JEROME BOATENG (jusqu'à 69e): J'ai souvent dû faire face à la force élémentaire du BVB Haaland et j'ai perdu contre le Norvégien dans plusieurs duels en cours d'exécution. La chance de Boateng: Haaland n'a pas utilisé initialement son avantage. A été remplacé par Martinez. Niveau 4. DAVID ALABA: À l'arrière, parfois avec des problèmes lorsque Dortmund a ramené le ballon derrière la chaîne (également avec 2: 3). À l'avant, cependant, l'Autrichien a montré sa classe de coup franc en mettant une grande variation dans la surface de réparation. Note: 3,5. LUCAS HERNANDEZ: Attendu avec le meilleur quota de duel (66,7%) du Bayern et a largement mis Sancho à froid. De plus, toujours avec des avancées impressionnantes. Préparé le 2: 1 fort. Niveau: 2. JOSHUA KIMMICH (36e): Une performance décente du joueur national, avant que Kimmich ne se couche après un duel avec Haaland et choque le Bayern. A dû quitter le terrain pris en charge par deux médecins. Note 3. LEON GORETZKA: Fort dans un duel, concentré et bien organisé. Le garçon du quartier a su plaire encore une fois près de sa ville natale de Bochum. Niveau: 2,5. SERGE GNABRY: A eu la chance de prendre la tête après quelques secondes, mais a involontairement laissé le ballon à Lewandowski. Préparé pour le refus 1-0 et est allé en tête-à-tête avec succès encore et encore. Note 3. THOMAS MÜLLER: Occupé comme toujours, mais cette fois sans aucun impact. Müller a mené la plupart des duels, mais en a perdu les deux tiers. Niveau 4. KINGSLEY COMAN (jusqu'à la 69e): Le Français a failli faire 3-1, mais son diplôme a embrassé le poteau. Sinon un peu plus discret que son homologue Gnabry. Terminé après 69 minutes. Note: 3,5. ROBERT LEWANDOWSKI: Deux de ses coups ont été refusés. Néanmoins, Lewandowski est devenu l'homme décisif. Mettez le Bayern en tête avec une tête exceptionnelle et préparez le 3-1. Niveau: 2. JOUEUR DE REMPLACEMENT – CORENTIN TOLISSO (à partir de la 36e): a remplacé le blessé Kimmich. A déjà eu de meilleures apparitions dans la robe du Bayern. Il n'a remporté qu'un seul de ses sept duels et avait parfois des dispersions dans ses passeports. Niveau 4. LEROY SANE (à partir de la 69e): Premier sur le banc, Sane a montré sa classe après avoir été remplacé, quand il a réalisé une belle action individuelle pour porter le score à 3-1. Niveau: 2,5. JAVI MARTINEZ (à partir de 69.): A dû jouer pour Boateng en défense centrale. Mue sur un rocher dans les vagues et ramassé quelques balles hautes. Niveau: 2,5.

Hansi Flick (entraîneur du FC Bayern Munich) sur …

… le jeu: « Le match a été sensationnellement bon. Il y avait énormément de qualité sur le terrain et c’est pourquoi il n’a pas toujours été facile de défendre des deux côtés. Nous avons travaillé plus efficacement devant le but. La victoire était plus que méritée. Dortmund est devenu dangereux quand nous l’avons fait. Nous avons fait des erreurs, nous devons nous améliorer, nous devons jouer le ballon avec plus de patience.

… La blessure de Joshua Kimmich: « Il n’y a aucune raison de fournir des rapports sur les niveaux d’eau. Un tel échec ne nous serait pas facile à gérer. »

… Thomas Müller: « C’est quelqu’un qui tire tout de lui-même pendant 90 minutes et qui est donc très, très important pour l’équipe. Il a une mentalité de haut niveau et en est passionné. »

Mats Hummels (Borussia Dortmund): « Nous manquions de sang-froid devant le but. Les trois buts adverses ont été déviés. La chance n’était pas de notre côté aujourd’hui. Nous avons eu beaucoup d’énormes chances que nous n’avons pas utilisées. Le Bayern est extrêmement offensif pour le moment, mais très ouvert défensivement. Ce n’était pas un grand match pour nous, mais nous nous sommes battus. «

Manuel Akanji (Borussia Dortmund): « Trois buts, c’est trop, on ne peut pas en avoir trois. Nous avons eu l’opportunité de marquer les buts à l’avant. Nous voyons que nous pouvons suivre. Nous avons eu suffisamment d’occasions, nous devons les exploiter. »

BVB contre le FC Bayern Munich: les réactions du réseau au meilleur match de Bundesliga Benni Zander (commentateur sportif et modérateur chez MagentaSport, DAZN, Amazon Music) Justin Kraft (journaliste indépendant et auteur) Stefan Rommel (journaliste sportif et auteur) Max Fritzsching (auteur et modérateur à FUMS) Thomas Nowag (rédacteur sportif chez Sport Informations Dienst) Le Borussia Dortmund (compte Twitter officiel) a commenté la position de hors-jeu de Robert Lewandowski déterminée par le VAR à la 24e minute avant son supposé 1-0 avec une photo du bras de plainte légendaire de Manuel Neuer. Le compte Twitter Krotka Pilka commente le but de Lewandowski de porter le score à 2-1 à la 48e minute. Ilja Behnisch (journaliste sportif à 11Freunde) commente le comportement défensif de Mats Hummels, qui a perdu le duel de la tête contre Lewandowski avant le 1: 2. Stefan Döring (rédacteur sportif pour le buzzer sportif) Florian Schmidt-Sommerfeld (commentateur sur Sky Sport)

Manuel Neuer (capitaine FC Bayern Munich) sur …

… le jeu: « La deuxième mi-temps a été très bonne de notre part. Nous avions le jeu sous contrôle. Nous avons volé deux buts dans des positions de hors-jeu serrées. »

… Erling Haaland: « C’est un joueur très déterminé et direct. Il a eu un peu de chance avec le but. J’ai pu suivre le rythme, alors je n’ai pas de chance et il a de la chance. »

Leon Goretzka (FC Bayern Munich) sur …

… le jeu: « Nous avons marché, nous avons pu donner les pleins gaz pendant plus de 90 minutes. Au final, nous avons gagné à juste titre le match. Ces victoires sont bien sûr doublement importantes pour nous. Nous sommes actuellement dans une spirale où les choses vont très vite. Nagez avec la vague. «

… La blessure de Joshua Kimmich: « Je pense que le genou est un peu hyperextendu. C’était une situation défavorable. Le jo a des ligaments solides, une bonne viande de guérison. Nous espérons que tout ira pour le mieux. »