FC Bayern Munich – Le Campus Manager Jochen Sauer confirme l’incident de racisme en NLZ: « Ce fut un choc pour tout le monde! »

Jochen Sauer, responsable du centre de performance jeunesse du FC Bayern Munich, a évoqué pour la première fois l’affaire de racisme sur le campus des champions du record d’Allemagne. Il ne voit pas de problème de racisme chez FCB, mais des leçons doivent être tirées de l’incident.

«Ce fut un choc pour tout le monde», a déclaré Sauer dans une interview avec le tz et le Mercure de Munich samedi: « Nous n’avions aucune idée qu’il y avait eu des commentaires racistes dans une partie de notre campus. » En août de cette année, des histoires de chat à travers le reportage du WDR dans son magazine Sport à l’intérieur est devenu public, ce qui a suggéré qu’un employé de longue date de NLZ était ouvertement raciste envers ses collègues et les jeunes joueurs.

Entre autres choses, il a été rapporté que l’homme avait une photo d’un camion avec l’étiquette « Bimbo « a publié et commenté: « Transport. C’est là que les nègres sont transportés de A à B. « Une autre conversation a dit à un animateur de longue date du FCB issu de l’immigration: « Fermez les chameliers ».

L’authenticité de l’historique du chat a été confirmée après la fin du groupe de recherche des champions du record allemand, comme Sauer l’a ouvertement admis. « Il y a eu des propos racistes dans le groupe de discussion, aucun doute à ce sujet. Et ils nous ont blessés, car ils ont également violé les valeurs et les attitudes du FC Bayern », a expliqué Sauer.

Selon Sauer, cependant, les allégations contre ledit entraîneur des jeunes selon lesquelles il aurait intimidé des joueurs et utilisé des méthodes d’entraînement sadiques « se sont avérées fausses ». Cela a été présenté à la direction du campus sous la forme d’une lettre anonyme. « Il doit être très clair que ces allégations n’ont pas été confirmées après les enquêtes », a déclaré Sauer: « Si les parents nous ont approchés dans le passé et ont dit que mon fils était traité injustement, nous avons bien sûr assuré un suivi. »

FC Bayern: Sauer a du mal avec les participants au chat passifs

En règle générale, ces allégations ne se sont pas réalisées – «pas non plus dans ce cas». FCB a découvert les incidents si tardivement, « parce que le groupe de discussion fonctionnait comme une pièce verrouillée. Tout était échangé entre les membres derrière des portes verrouillées numériquement », a poursuivi le jeune homme de 48 ans.

«Jusqu’en août 2020», rien n’a jamais fui. La clarification des incidents a pris tellement de temps parce que les historiques de discussion ont dû être étudiés sur une période de plus de 30 mois.

« Le contenu du groupe de discussion comprenait des milliers de messages, peut-être une douzaine d’entre eux avec un contenu raciste », a déclaré Sauer. De plus, vous avez dû avoir «beaucoup de conversations» au cours de l’enquête. Entre autres, par exemple avec d’autres participants au groupe de discussion qui avaient empêché une détection précoce par leur silence.

«Je me suis souvent demandé: pourquoi personne dans le groupe n’est allé voir un supérieur hiérarchique ou la direction du campus?», A regretté Sauer. Des «discussions très sérieuses» ont eu lieu avec tous ceux qui sont restés passifs afin d’éviter qu’une «omission dans un tel contexte» ne se reproduise.

© Alexander Hassenstein / Bongarts / Getty Images

FCB: Sauer tire ces conclusions de l’affaire du racisme

Première conséquence de l’affaire du racisme, au cours de laquelle « des infractions au droit du travail ont été constatées chez trois salariés des équipes U9 à U15 », le campus du Bayern veut répartir « compétences et responsabilités » de telle manière « que les pouvoirs de décision sur plusieurs épaules mensonges », a déclaré Sauer.

Il s’agit explicitement d’une communication plus ciblée des valeurs pour «les formateurs, le personnel, les employés», car le «réseau de prévention et de formation soudé» du campus en matière de racisme, de discrimination et de dépendance au jeu s’est jusqu’à présent largement concentré sur les joueurs. Cela doit être changé maintenant.

Le club s’était déjà séparé de l’entraîneur des jeunes accusé en août, et le service de sécurité de l’État de la police s’est également impliqué dans l’enquête. L’entraîneur a alors intenté une action en justice contre l’expulsion.