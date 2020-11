FC Bayern Munich – Karl-Heinz Rummenigge: « J’ai dit à Kohfeldt: » N’abandonnez pas! «  »

Le président du conseil d’administration, Karl-Heinz Rummenigge du FC Bayern Munich, a demandé à l’entraîneur du Werder Brême, Florian Kohfeldt, de poursuivre la bataille de relégation la saison dernière.

« Quand nous avons joué là-bas dans la seconde moitié de la saison, j’ai dit à Florian Kohfeldt après le match: ‘N’abandonnez pas, continuez, restez!' », A expliqué Rummenigge Courrier Weser et loué: « J’apprécie vraiment le style de jeu de Florian Kohfeldt. » Le FC Bayern a remporté ce match 1-0.

Brême a collé à Kohfeldt et grâce à une victoire en relégation contre le 1. FC Heidenheim la classe. « Brême est un membre important et traditionnel de la Bundesliga. Le Werder était présent lors de sa création. Ils ont une forte culture de supporters et sont une marque du football allemand. Le Werder a remporté quatre championnats et six vainqueurs de la Coupe DFB et est attaché à ce club. beaucoup de cœurs, en particulier dans le nord de l’Allemagne », a déclaré Rummenigge.

Samedi (15h30), le Werder affrontera le FC Bayern en Bundesliga.