FC Bayern Munich : Jerome Boateng, pour plus d’implication des athlètes contre le racisme

Le défenseur central du Bayern, Jerome Boateng, s’est prononcé pour une lutte plus dure contre le racisme et la discrimination. Il a notamment appelé à un plus grand engagement de ses collègues athlètes.

« C’est une évolution très inquiétante. Je pense qu’il est difficile pour beaucoup de comprendre quel type de douleur est déclenché lorsqu’ils sont traités différemment en raison de leur couleur de peau ou de leur religion », explique le 31 ans à propos de la situation actuelle. au cours des manifestations Black Lives Matter. « Je pense que tout commence par l’éducation: personne n’est né raciste. Si vous grandissez avec la haine que vos parents pourraient vous montrer, il est difficile de sortir de ce cycle.

Le racisme n’a pas de place dans le sport…ni ailleurs

« Peut-être, » continua Boateng, « ce sujet devrait être abordé davantage dans les programmes scolaires, pas comme une matière distincte, mais simplement de manière plus approfondie dans la discussion. Les gens ont l’air différents, sinon ce serait ennuyeux. Mais nous l’avons tous. le même sang dans notre corps, et quand nous marchons sur le sable, il y a toujours la même empreinte. «

Le défenseur central, en particulier, souhaitait plus d’engagement de la part de ses collègues: « Les athlètes ont une longue portée et il faut un modèle pour assumer la responsabilité. » Le courage et la responsabilité civiles sont peut-être plus importants que jamais pour une « société qui fonctionne, en particulier en ces temps de turbulences. Il est faux de s’asseoir sur le canapé à la maison et de dire: ce ne sont pas mes affaires. Lutter contre la discrimination, c’est aussi dénoncer la discrimination ouvertement. «