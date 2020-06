FC Bayern Munich – Eintracht Francfort 2-1: combat acharné! FCB tremble en finale

Dominant d’abord, puis téméraire, mais finalement réussi: le Bayern Munich a atteint la finale de la Coupe DFB pour la troisième fois consécutive grâce à l’attaquant Robert Lewandowski.

Dans une nouvelle édition de la finale 2018, les champions du record et vainqueurs de coupe ont battu leur ancien conquérant Eintracht Frankfurt 2: 1 (1: 0) et, en route vers un possible triple le 4 juillet au stade olympique de Berlin, visaient initialement son 13e allemand Double. L’adversaire sera Bayer Leverkusen. Samedi dernier, le Bayern a gagné 4-2 au Werkself.

« Nous devons mener nettement plus haut au premier semestre », a déclaré Thomas Müller de Munich ARD et a parlé de « tuyau » Bavière. « Je me sens tout sauf satisfait aujourd’hui. Dans l’ensemble, ce fut l’une des demi-finales les plus pomadiques dont je me souvienne. »

Sebastian Rode de Francfort était agacé de Ciel-Microphone après la bonne seconde moitié du départ d’Eintracht: « La chance aurait été là aujourd’hui. »

Tourbillon hors-jeu: Lewandowski marque un but gagnant

Le but gagnant de Lewandowski (75e) n’avait besoin que de l’examen de Bibiana Steinhaus dans le sous-sol de Cologne en raison d’une prétendue position de hors-jeu. Avant cela, cependant, l’équipe de Munich avait toutes les chances de décider du match tôt: après la tête d’Ivan Perisic (14e), qui a remplacé Serge Gnabry, malade, ils n’ont pas pris de décision dans la forte première mi-temps. Le remplaçant Danny da Costa (69 ans) a presque égalisé contre un Bayern un peu trop insouciant – mais a réveillé les hôtes à nouveau.

Le FC Bayern est donc une semaine après la dernière journée de Bundesliga et son probablement 30e championnat après la 20e victoire de coupe. L’année dernière, le Bayern a remporté son douzième doublé avec l’entraîneur Niko Kovac par 3-0 contre le RB Leipzig. L’année précédente, Kovac avait été l’entraîneur d’Eintracht lors de la sensationnelle victoire 3-1 sur Munich, gâchant le dernier match de Jupp Heynckes en tant qu’entraîneur. Après le 1: 5 du match de Bundesliga début novembre à Kovac, il a ensuite été libéré au Bayern.

Le Bayern s’effondre après une première mi-temps dominante

Deux semaines et demie après le 2-5 à Munich, les Frankfurters ont de nouveau été sous pression tôt contre le Bayern, comme ils s’étaient initialement présentés – et ont également pris du retard. Dominik Kohr a d’abord dirigé une tête de l’excellent Müller depuis la ligne de but (6e) après un corner, Lewandowski a frappé le ballon un mètre avant le but vide après un centre de Müller pour une raison quelconque (8e). Après les travaux préparatoires du roi modèle Müller, Perisic a dirigé l’autoportance pour la tournée.

Francfort ne pouvait que réagir, trop percutant, trop déterminé, le match du Bayern était trop long sur de longues distances. Et le match aurait pu être décidé à la mi-temps. Cependant, le rapide Coman, comme Lewandowski auparavant, a réussi l’exploit de ne pas atteindre le but vide (25e). Peu de temps après, le gardien de Francfort Kevin Trapp a paré un superbe tir de Lewandowski (31e). Les attaques du Francfort souvent trop improprement ajusté étaient cependant rares et en même temps plutôt inoffensives.

Le quintuple vainqueur de la coupe de Francfort était loin du jour de la crème espéré, mais a reconnu sa chance lorsque les Bavarois sont passés de Sturm und Drang à un contrôle concentré en seconde période. La compensation de da Costa était attendue depuis longtemps, mais elle a de nouveau aiguisé les sens.

FC Bayern Munich – Eintracht Frankfurt: la composition de l’équipe

FC Bayern: Neuer – Pavard, J. Boateng, Alaba, Davies – Kimmich, Goretzka (86. Martinez) – Coman (61. Thiago), T. Müller, Perisic (61. Hernandez) – Lewandowski

Eintracht Frankfurt: Trapp – Abraham, Hinteregger, Ndicka – Toure (66th Da Costa), Kohr (77th Dost), Ilsanker (77th Torro), Rode, Chandler – Gacinovic (66th Kamada), Silva