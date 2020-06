FC Bayern Munich contre Eintracht Francfort

Le FC Bayern Munich est en finale de la Coupe DFB après la victoire 2-1 contre l’Eintracht Frankfurt. Néanmoins, les champions du record ont eu du mal avec la mauvaise exploitation des chances en première mi-temps et l’apparence fatiguée en deuxième partie de match. Thomas Müller en particulier était insatisfait.

La demi-finale de coupe entre le Bayern et Francfort Ciel et ARD en un coup d’œil.

Thomas Müller (FC Bayern Munich) à propos de …

… le jeu: « Nous devons en fait mener beaucoup plus haut en première mi-temps. Mais nous étions aussi assez pomadiques, fatigués et épuisés ces dernières semaines. Malheureusement, cela a réussi ou s’est aggravé en deuxième mi-temps. Nous étions impurs, comme nous le pensons en fait Nous ne sommes pas habitués à cela. Notre pressing ne peut pas être appelé ainsi depuis longtemps aujourd’hui. Nos gars à l’arrière ont fait du très bon travail, je dois dire, ils ont beaucoup travaillé. Mais nous sommes loin d’être satisfaits en ce qui concerne le jeu après le 1-1, tirer à nouveau le gaz supplémentaire, mais dans l’ensemble, c’était l’une des demi-finales les plus pomadiques dont je me souvienne à la fin, peu importe comment nous sommes arrivés à la finale, mais nous devons certainement le faire maintenant bien récupérer pour samedi. «

Hansi Flick (entraîneur du Bayern Munich) à propos de …

… le jeu: « Nous n’avons pas profité de nos nombreuses chances de marquer en première mi-temps. C’était un combat de coupe en deuxième mi-temps. Nous nous sommes rendus la vie difficile. L’adversaire nous a mis sous beaucoup de pression. Mais finalement, c’est un Nous avons un très bon run, l’équipe joue très bien, vous devez donc supporter la deuxième mi-temps. «

… sur l’horaire: « Habituellement, je ne discute pas beaucoup du calendrier parce que vous ne pouvez rien faire de toute façon. Mais je trouve juste dommage de jouer la coupe entre deux matchs. Je pense que les joueurs ont vraiment beaucoup de matchs après la pause qu’ils doivent faire. Pas seulement nous, mais tout le monde, donc vous auriez pu faire une demi-finale comme la Ligue des champions, peut-être même après le tour, afin que vous puissiez vous concentrer complètement sur la Bundesliga pour l’instant. en interne, c’est ainsi que cela a été dit depuis le début, mais malheureusement, personne au DFB n’a eu l’idée de le mettre en œuvre. Mais il en est ainsi et vous devez le supporter à la fin. Maintenant, nous devons bien nous détendre pendant deux jours le prochain morceau et nous devons voir que nous mobilisons toutes nos forces là-bas. «

… La blessure de Gnabry: « Il nous reste deux jours et nous espérons qu’il pourra jouer contre Gladbach. Serge est très important dans notre situation. »

FC Bayern Munich – Eintracht Francfort: les commentaires individuels des demi-finales de la Coupe DFB 1/30 Le FC Bayern Munich s’est imposé 2-1 contre l’Eintracht Francfort et participe ainsi à la finale de la Coupe DFB. Après une forte première mi-temps, le champion du record a battu dans la deuxième section. Les notes et les évaluations individuelles des joueurs. 2/30 MANUEL NEUER: vécu une soirée sans emploi sur de longues distances. Il n’avait aucune chance de concéder. Note: 3,5. 3/30 BENJAMIN PAVARD: Attaquant a mis moins d’accents que son homologue de gauche (Davies). Ne pouvait avoir qu’un taux de duel de 31%, mais cela n’a eu aucune conséquence majeure. Note: 3,5. 4/30 JEROME BOATENG: Nous n’avons eu aucun problème à défendre la seule Silva de Francfort. Pas aussi présent dans le jeu de développement qu’Alaba, mais aussi avec quelques bonnes passes. Note: 3,5. 5/30 DAVID ALABA: Défensivement pas nécessaire du tout, mais avec des problèmes dans la phase finale. Offensif avec un certain nombre de grandes passes au sommet. Parfois, il a même dribblé sur la place à la manière de Lucio. Qualité: 2,5. 6/30 ALPHONSO DAVIES: Était extrêmement travailleur et occupé à nouveau sur son côté gauche, mais beaucoup de ses actions n’étaient pas précises cette fois. Introduit fortement le 2: 1. Qualité: 2,5. 7/30 JOSHUA KIMMICH: A pris de bonnes normes et classé le jeu au milieu de terrain avec un bon jeu de passes. Il a dû être soigné en début de seconde période, puis a presque marqué 2-0 et a finalement préparé le 2-1. Niveau: 2. 8/30 LEON GORETZKA: Pas aussi visible que lors des jeux précédents, mais avec sa présence physique et sa force de duel au centre, c’est néanmoins un élément important pour la domination de la Bavière. Note 3. 9/30 KINGSLEY COMAN: Un spectacle dédié sur l’aile droite. Avant le 1-0, il a joué une superbe passe sur Lewandowski. Par la suite, cependant, il a raté pitoyablement deux occasions majeures (25e et 28e). Qualité: 2,5. 10/30 THOMAS MÜLLER: A pris le match depuis le début et est apparu partout sur le terrain. Il s’est laissé tomber encore et encore à droite, d’où il a également préparé le but pour 1-0. Au 6e, Kohr dégageait la tête sur la ligne. Niveau: 2. 30/11 IVAN PERISIC: Une application pour plus de missions! Ensemble avec Davies a provoqué beaucoup d’activité sur le côté gauche et a pulvérisé le danger permanent de la porte. Avec sa grande tête de vol, il a marqué 1-0. Remplacé au 62e. Niveau: 2. 12/30 ROBERT LEWANDOWSKI: Il a lamentablement raté une grosse chance au 8e, puis il a été nettement moins perceptible que son collègue offensif avant de devenir le vainqueur du match avec son but au 75e. Niveau: 2. 13/30 LUCAS HERNANDEZ: Remplacé par Perisic à la 61e et a repris le poste à l’arrière gauche. Ce fut un moment surprenant quand il est tombé après un duel. À 1-1, il était trop loin du buteur Da Costa. Niveau 4. 14/30 THIAGO: Simultanément avec Hernandez est venu Thiago, qui s’est classé à côté de Kimmich au milieu de terrain. L’Espagnol a remarqué qu’il manquait de rythme en raison du manque d’entraînement. Niveau 4. 15/30 JAVI MARTINEZ: Entré pour Goretzka dans les phases finales. Pas de notation. 16/30 KEVIN TRAPP: Aucune chance avec les deux buts encaissés, au 31e avec un tir de Lewandowski avec un fort défilé. Note: 3,5. 17/30 DAVID ABRAHAM: Le seul Francfort restant des onze de départ de la finale de la Coupe DFB de 2018. Comme le département défensif de Francfort initialement très fragile, plus stable pendant le match. A la 36e, il a largement dégagé devant Perisic. Note: 3,5. 18/30 MARTIN HINTEREGGER: A fait un ricochet au début, mais était raisonnablement sûr et toujours présent. Avec son échec contre Thiago peu avant la fin, les joueurs du FCB se sont mis en colère. Note: 3,5. 19/30 EVAN NDICKA: Le maillon gauche de la triple chaîne de Francfort a eu des problèmes permanents avec le vivant Coman et Müller, qui ont préparé le but pour le 1-0 de son côté. Toujours téméraire dans votre propre surface de réparation. Qualité: 4,5. 20/30 ALMAMY TOURE: Idée très faible. Jamais eu de prise sur Davies et Perisic sur son côté droit. Avant le 0: 1, il a laissé Perisic s’échapper. Au moment de son remplacement, il avait le plus de pertes de balles de tous les joueurs. Niveau 5. 21/30 DOMINIK KOHR: A effacé une tête de Müller au 6e de ligne et évité un déficit encore plus précoce. Tout comme Rode d’autre part, n’a pas réussi à combler les écarts devant la chaîne de défense. Plus engagé après la pause. Classe 3,5. 22/30 STEFAN ILSANKER: J’ai essayé de contrer la course de tempête de Munich avec du physique sur les six, mais cela n’a fonctionné que modérément. Beaucoup trop de mauvaises passes pour un joueur à sa place. Niveau 4. 23/30 SEBASTIAN RODE: lancez le ballon deux fois dans la première mi-temps – une fois dans votre moitié pour une manœuvre de dégagement, une fois dans l’adversaire pour une tentative à longue portée. Après tout, avec de nombreuses actions de balle et un fort taux de duel. Note: 3,5. 24/30 TIMOTHY CHANDLER: Dans la première moitié offensive complètement inefficace et défensive toujours avec des problèmes avec Coman. Après le changement de côté dans le jeu d’attaque plus actif, par exemple dans la perspective du 1: 1. Niveau 4. 25/30 MIJAT GACINOVIC: Alors qu’il était dix dans le jeu offensif, il était au départ le plus tenté de Francfort, mais n’a pas eu de chance dans ses actions. Après un bon solo, il a raté le but au 26e. Niveau 4. 26/30 ANDRE SILVA: À aucun moment il n’y avait de lien avec le match de Francfort et était donc entièrement dans l’air. Niveau 4. 27/30 DAICHI KAMADA: Remplacé dans le 66e pour Gacinovic. Se présente avec une faute sur Boateng et prépare l’égalisation quatre minutes plus tard. Qualité: 2,5. 28/30 DANNY DA COSTA: Hütters deuxième joker fort. Remplacé de la 66e tournée et marqué dans le 70e à 1-1. Qualité: 2,5. 29/30 BAS DOST: Remplacé tardivement et sans aucune action notable. Pas de notation. 30/30 LUCAS TORRO: En phase finale. Clarifié fortement dans le 87e contre Lewandowski. Pas de notation.

Adi Hütter (Formateur Eintracht Frankfurt) à propos de …

… le jeu: « Nous avons dû beaucoup chasser au départ. En seconde période, nous avons très bien joué et méritions d’égaliser. Nous avons perdu le match avec un but d’arbitre vidéo. Nous sommes déçus d’avoir été éliminés, mais nous pouvons soyez également fiers parce que beaucoup d’entre nous ne l’auraient pas cru. «

Martin Hinteregger (Eintracht Frankfurt) à propos de …

… le déroulement du jeu: « Nous avons joué un bon match et le Bayern était au bord de la défaite. La première mi-temps n’a pas été comme nous l’avions imaginé. Après la pause, nous étions forts, alors imaginons cela. C’est amer que nous ayons deux chances » Le Bayern a concédé un but. Nous avons courageusement défendu en avant, alors vous pouvez forcer le Bayern à faire des erreurs. «

Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt) à propos de …

… le jeu: « Nous avions un peu trop de respect en première mi-temps, peut-être parce que le Bayern nous dominait il y a seulement deux semaines et demie. Mais en deuxième mi-temps, nous avons été beaucoup plus courageux, avons créé beaucoup d’occasions et avons été dangereux. Après l’égalisation logique En retour, nous concédons malheureusement l’objectif que tout le monde espérait toujours être hors-jeu. Dans l’ensemble, c’était une bonne performance que nous ne pouvons pas acheter, mais nous pouvons continuer.

… les prochains jeux: « Si nous apportons de l’agressivité, de la passion et des émotions dans notre jeu, nous pouvons résister à n’importe quelle équipe. Les fluctuations sont évidentes cette saison, mais aussi difficiles à expliquer. Si nous savions que nous le retarderions. Néanmoins, ce doit être notre objectif. pour pouvoir gagner les quatre prochains matchs. Nous sommes à égalité avec tous les adversaires à venir. «