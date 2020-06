FC Bayern Munich, actualités et rumeurs

Kingsley Coman ne s’inquiète pas de sa place dans l’équipe malgré un transfert imminent de Leroy Sane. Le Bayern prévoit également déjà la saison de Ligue des Champions restante. Toutes les nouvelles et rumeurs sur le FC Bayern Munich sont disponibles ici.

Bayern – Coman: « Si Sane venait, ce ne serait pas un problème »

Kingsley Coman du Bayern se réjouit d’un éventuel transfert de Leroy Sane et de la compétition qui en résultera. « Quand je suis arrivé au Bayern Munich, nous avions Franck Ribéry, Arjen Robben, Douglas Costa et moi. Et j’étais encore un jeune joueur, devant les légendes Ribéry et Robben! Vous pouvez voir que ce n’est pas un problème pour moi. » dit le jeune de 23 ans au Photo de sport.

Au contraire, c’est « mieux pour l’équipe s’il y a beaucoup de joueurs à ce niveau », a ajouté le Français. « Si Sane venait, ce ne serait pas un problème! Sauf que le club me dit qu’il n’a plus besoin de moi. Mais je pense que le club sait ce qu’il a en moi. La situation de Leroy Sane n’a rien à voir avec mon propre avenir » faire. »

Kingsley Coman: données de performance 19/20

compétition Appels portes modèles Bundesliga 20e 3e 3e Ligue des champions 6 2e 1 Coupe DFB 2e 1 2e DFL Supercup 1 – – TOTAL 29 6 6

FC Bayern: préparation du reste de la saison CL

Alors que le FC Bayern doit actuellement terminer les matchs restants de la saison de Bundesliga et a au moins un match de Coupe DFB devant sa poitrine (aujourd’hui à 20h45 contre l’Eintracht Frankfurt), les plans pour la saison restante en Ligue des champions sont déjà en cours d’exécution. . Les rapports botteur.

Après le dernier match de compétition, qui aura lieu le samedi 4 juillet, pour Munich, s’ils atteignent la finale de la coupe, l’équipe aura douze jours de congé. Ce n’est qu’alors que les préparatifs commenceront pour le reste de la saison de la Ligue des champions 2019/20, qui a été interrompue par la pandémie de corona.

Ensuite, la première semaine devrait à nouveau consister en une cyber-formation afin de pouvoir tester les joueurs pour le virus corona. Par la suite – en supposant des tests négatifs – Flick est autorisé à découper physiquement et à former toute son équipe pour les quatre matchs restants dans la première classe dans le cas optimal et à les entraîner tactiquement.

Le huitième de finale retour contre Chelsea est prévu pour le jeudi 6 août. On dit que les quarts de finale et les demi-finales qui suivent sont disputés en un seul match à élimination directe, pas dans un match retour comme c’est généralement le cas. Tous les couples – y compris la finale, qui devrait débuter le 23 août – se jouent sur un terrain neutre et dans une seule ville. Lisbonne, la capitale du Portugal, est actuellement la favorite.

FCB: David Alaba parle des expériences de racisme

David Alaba a appelé à la lutte contre le racisme et a parlé de ses expériences personnelles avec des insultes racistes. « Vous devez combattre le racisme ensemble », a déclaré le jeune homme de 27 ans lors d’une interview avec le image et a plaidé: « Chacun de nous, les joueurs noirs, a sa propre histoire. J’encourage tout le monde: partagez-la, élevez votre voix, rapportez vos expériences. »

« Dans ma vie, j’ai toujours eu des points de contact avec le sujet du racisme, dans ma jeunesse, dans mon enfance, même aujourd’hui », a expliqué l’Autrichien. Le racisme concerne les personnes à la peau noire « malheureusement pour toute une vie ».

Dans le passé, Alaba a également dû faire face à des abus en raison de sa couleur de peau. « Le mot N est toujours apparu quelque part. Ce n’était certainement pas une exception », a-t-il déclaré. Au contraire: les insultes sont la norme dans la vie de tous les jours.

Coupe DFB – Bayern vs. Francfort: Composition estimée

Hansi Flick et l’entraîneur de l’Eintracht Adi Hütter ont donc pu envoyer leurs équipes sur le terrain ce soir (à partir de 20h45 en direct).

Bavière : Neuer – Pavard, J. Boateng, Alaba, Davies – Kimmich, Goretzka – Coman, T. Müller, Gnabry – Lewandowski

: Neuer – Pavard, J. Boateng, Alaba, Davies – Kimmich, Goretzka – Coman, T. Müller, Gnabry – Lewandowski Francfort: Trapp – Abraham, Hasebe, Hinteregger – Toure, Kohr, Rode, Chandler – Kamada, Gacinovic – Dost

FC Bayern: les prochains matchs