FC Bayern – Mark van Bommel avec des critiques acerbes de Klinsmann: « Perdu une saison »

Mark von Bommel (43 ans), ancien capitaine du FC Bayern Munich, a vivement critiqué l’ancien entraîneur du Bayern Jürgen Klinsmann. Il a également révélé qu’il était une fois « presque en face à face » avec l’ancien entraîneur Louis van Gaal.

Avant la saison 2008/09, le milieu de terrain a été nommé capitaine et a donc eu beaucoup de contacts avec le nouvel entraîneur Klinsmann. Van Bommel savait déjà « à la fin de la préparation » que la collaboration ne se terminerait pas bien, a-t-il déclaré au podcast Phrasenmäher. « Nous n’avions pas un bon arrangement et l’équipe avait besoin d’un véritable entraîneur qui précise ce qui doit se passer, ce qui se passe et ce qui peut arriver. Et ce n’était pas le cas avec Klinsmann », a déclaré le joueur de 43 ans.

Comme il l’a ressenti dès le début, il a activement approché le formateur et a essayé de l’aider: « Formateur, nous devons avoir un plan. Nous sommes en forme, mais nous devons aussi avoir un plan! » Il a donc obtenu le soutien des patrons du Bayern Uli Hoeneß et Karl-Heinz Rummenigge, qui auraient également été d’avis « que ce n’était pas bon. Parfois, vous avez une équipe qui doit être très bien dirigée … »

Klinsmann ne voulait pas s’écarter de son plan, selon l’international néerlandais à 79 reprises: « Il a dit: ‘Oui, Mark, nous devons être en forme et ensuite nous pouvons battre tout le monde. Cela revient plus tard, la tactique … ‘ »

Conclusion de Van Bommel: « Nous avons en fait perdu une saison là-bas. » Klinsmann est finalement sorti fin avril 2011. Avant cela, le FC Bayern avait perdu 5-1 à Wolfsburg et 4-0 à Barcelone.

Van Bommel sur Hitzfeld, Magath et van Gaal

Van Bommel a également révélé qu’il avait eu un affrontement avec Louis van Gaal à l’hiver 2010/11: « Nous étions presque en face à face et nous nous sommes criés dessus. »

Contrairement à van Gaal et Klinsmann, van Bommel était enthousiasmé par Ottmar Hitzfeld: « Il était toujours un peu prudent, mais toujours avec autorité et sans avoir peur. Presque comme un père. Travailler avec Michael Henke était super aussi. La porte était ouverte. toujours ouvert. »

Van Bommel a failli ne pas voir les trois entraîneurs: en raison de l’entraînement intensif de Felix Magath, il aurait « voulu le jeter ». Van Bommel est resté fidèle au Bayern de 2006 à 2011 et a remporté cinq titres avec le Bayern.

Au cours de sa carrière, van Bommel était connu pour sa ténacité. Le «chef agressif» a volé au total 13 fois, ce qui rétrospectivement est gênant pour lui: «Je voulais me cacher après les cartons rouges».

Van Bommel est entré dans le secteur du coaching après sa carrière active et a entraîné le PSV Eindhoven de l’été 2018 à décembre 2019. Il peut imaginer retourner en Allemagne: « Je pense que la Bundesliga me convient! »

Mark van Bommel: Statistiques pour Bayern