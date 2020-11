FC Bayern – Manuel Neuer évoque la fin de sa carrière: « Je ne veux pas me ruiner »

Manuel Neuer (34 ans) ne veut pas retarder artificiellement une fin prochaine de sa carrière. Une vie saine après sa carrière est plus importante pour lui que d’établir un record d’âge.

Gianluigi Buffon est toujours membre régulier de la Juventus Turin à l’âge de 42 ans. Pour Manuel Neuer, cependant, un possible record d’âge n’est pas au centre de l’attention, car il est Buzzer sportif a déclaré: « Mon objectif n’est pas d’être le gardien de but qui a joué le plus longtemps. Je veux en profiter. »

Neuer a souligné qu’il était toujours motivé. « Je suis content de chaque saison dans laquelle je me débrouille bien, dans laquelle je peux aider l’équipe dans laquelle j’aime ça », explique-t-il. Néanmoins, le temps qui suit sa carrière est important pour lui: « Je veux rester en bonne santé. Pour que la qualité de vie ne soit pas perdue, je peux encore jouer au tennis plus tard. Je ne veux pas me briser. »

Le gardien du Bayern et l’équipe nationale avaient subi des revers majeurs en raison de nombreuses blessures. Après sa troisième fracture métatarsienne en 2017, il a failli manquer la Coupe du monde 2018 en Russie. La blessure lui a presque coûté sa carrière, comme il l’a fait en 2018 Süddeutsche Zeitung trahi.

Malgré ses 34 ans, le gardien ne se voit pas à la fin de son développement. « Vous apprenez toujours dans la vie. Je ne peux pas dire si le football change encore de façon spectaculaire. Je donne le meilleur de moi-même à chaque séance d’entraînement », a-t-il déclaré. « Il s’agit de subtilités, de séquences de pas, de puissance de saut, de la bonne passe, de manquer. »

Avec le Bayern, Neuer a prolongé son contrat à la fin du mois de mai de cette année de deux ans jusqu’à l’été 2023. A la fin du contrat, l’ancien joueur de Schalke a 37 ans.