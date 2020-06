FC Bayern, actualités et rumeurs

Thomas Müller fait l’éloge de Kai Havertz de Bayer Leverkusen. De plus: le Bayern est en finale de la Coupe DFB après une victoire 2-1 contre l’Eintracht Frankfurt. Toutes les nouvelles et rumeurs sur le FC Bayern sont disponibles ici.

FCB – Müller à propos de Havertz: « J’ai bien aimé jouer avec lui »

Après la victoire 2-1 contre l’Eintracht Frankfurt hier soir, Thomas Müller a par la suite félicité Kai Havertz de Bayer Leverkusen. « Lors de mes derniers rendez-vous avec l’équipe nationale, j’ai toujours aimé m’entraîner et jouer avec lui », a expliqué le joueur de 30 ans.

« C’est un très bon joueur, sinon le meilleur joueur de son groupe d’âge en Europe pour le moment. Ses compétences sont exceptionnelles. Bien sûr, nous voulons toujours les meilleurs joueurs du Bayern », a déclaré Müller.

Havertz a été associé à un départ de Leverkusen ces dernières semaines – le FC Bayern est également considéré comme l’un des clients possibles. Néanmoins, les champions du record allemands semblent privilégier un transfert de Leroy Sane. Au vu de la crise de Corona, on peut douter que des ressources financières soient encore disponibles pour un transfert Havertz en plus de la star de Manchester City.

Thomas Müller: Données de performance 19/20

compétition Appels portes Assiste Bundesliga 30 7 20e Ligue des champions 6 2e 2e Coupe DFB 5 2e 2e DFL Supercup 1 – – TOTAL 42 11 24e

FC Bayern Munich: ces joueurs du FCB avaient la plus grande force globale de FIFA 05 1/26 Lors de la saison 2004/05, le FC Bayern a remporté le doublé et atteint les quarts de finale de la Ligue des champions. Mais comment se sont comportés les pros du Bayern à FIFA 05? Les premières places sont parsemées de légendes absolues du club. 2/26 25ème place: MICHAEL RENSING (alors âgé de 20 ans, au FC Bayern de 2003 à 2010) – force globale: 65. 26/03 24e place: TOBIAS RAU (22, 2003 à 2005) – force globale: 67. 4/26 23ème place: PAOLO GUERRERO (20, 2004 à 2006) – force globale: 68. 5/26 22ème place: PIOTR TROCHOWSKI (20, 2003 à 2005) – force globale: 69. 6/26 21e place: BASTIAN SCHWEINSTEIGER (19, 2002 à 2015) – force globale: 72. 7/26 20e place: ANDREAS GÖRLITZ (22, 2004 à 2007 et 2009 à 2010) – effectif global: 73. 8/26 19e place: JENS JEREMIES (30, 1998 à 2006) – force globale: 74. 9/26 18ème place: HASAN SALIHAMIDZIC (27, 1998 à 2007) – force globale: 76. 26/10 17e place: ROQUE SANTA CRUZ (22, 1999 à 2007) – force globale: 77. 26/11 16e place: ROBERT KOVAC (30, 2001 à 2005) – force globale: 78. 26/12 15e place: MARTIN DEMICHELIS (23, 2003 à 2011) – effectif global: 80. 13/26 13e place: OWEN HARGREAVES (23, 2000 à 2007) – force globale: 81. 14/26 13ème place: VAHID HASHEMIAN (27, 2004 à 2005) – force globale: 81. 15/26 12e place: CLAUDIO PIZARRO (25, 2001 à 2007 et 2012 à 2015) – force globale: 82. 16/26 9ème place: SAMUEL OSEI KUFFOUR (27, 1994 à 1995 et 1996 à 2005) – effectif global: 83. 17/26 9ème place: MEHMET SCHOLL (33, 1992 à 2007) – effectif global: 83. 18/26 9e place: THOMAS LINKE (34, 1998 à 2005) – force globale: 83. 19/26 8e place: TORSTEN FRINGS (27, 2004 à 2005) – force globale: 85. 20/26 7e place: WILLY SAGNOL (27, 2000 à 2009) – force globale: 87. 21/26 6e place: ZE ROBERTO (29, 2002 à 2006 et 2007 à 2009) – force globale: 89. 22/26 4e place: SEBASTIAN DEISLER (24, 2002 à 2007) – force globale: 90. 23/26 4e place: MICHAEL BALLACK (27, 2002 à 2006) – force globale: 90. 24/26 3ème place: LUCIO (26, 2004 à 2009) – force globale: 93. 25/26 1ère place: OLIVER KAHN (35, 1994 à 2008) – force globale: 94. 26/26 1ère place: ROY MAKAAY (29, 2003 à 2007) – force globale: 94.

FC Bayern: Tolisso à Manchester United et l’Inter sur le glissement

Engagé sur les frais de transfert record du club de 41,5 millions d’euros en 2017, Corentin Tolisso n’a pas fait le saut vers une régularité incontestée au FC Bayern Munich en raison de nombreuses blessures. Depuis que le développement espéré n’a jusqu’à présent pas réussi à se matérialiser, le milieu de terrain de 25 ans a longtemps été considéré comme l’un des candidats d’adieu pour l’été. Le diffuseur français RMC rend maintenant compte de l’intérêt de Manchester United et de l’Inter Milan.

L’inter-entraîneur Antonio Conte avait déjà tenté de faire revenir Tolisso en 2017 – à l’époque en tant qu’entraîneur du Chelsea FC – et était toujours convaincu de ses qualités. Les Red Devils ont également échoué en ce qui concerne le personnel avec une première tentative: botteur Selon le FC Bayern, il a refusé un prêt de six mois en hiver.

Bruyant RMC le club de Bundesliga accepterait même un transfert moins pour un départ définitif. L’entreprise munichoise réclame donc au moins 35 millions d’euros pour l’ancien achat record, qui ne devrait plus jouer un rôle dans les plans de l’entraîneur Hansi Flick.

Le FC Bayern est en finale de la Coupe DFB

Le FC Bayern Munich est en finale de la Coupe DFB après une étroite victoire 2-1 contre l’Eintracht Frankfurt hier soir. Là, l’équipe de Hansi Flick rencontre Bayer Leverkusen, qui a battu le 1.FC Saarbrücken 3-0 hier.

La première avance d’Ivan Perisic (14e) a égalé Danny da Costa de Francfort au milieu de la seconde moitié (69e). Robert Lewandowski a finalement marqué le décisif 2-1 (75e) un quart d’heure avant la fin.

« Nous devons mener nettement plus haut au premier semestre », a déclaré Thomas Müller, qui n’était pas satisfait. « Je me sens tout sauf satisfait aujourd’hui. Dans l’ensemble, ce fut l’une des demi-finales les plus pomadiques dont je me souvienne. »

FC Bayern Munich – Eintracht Francfort: les commentaires individuels des demi-finales de la Coupe DFB 1/30 Le FC Bayern Munich s’est imposé 2-1 contre l’Eintracht Francfort et participe ainsi à la finale de la Coupe DFB. Après une forte première mi-temps, le champion du record a battu dans la deuxième section. Les notes et les évaluations individuelles des joueurs. 2/30 MANUEL NEUER: vécu une soirée sans emploi sur de longues distances. Il n’avait aucune chance de concéder. Note: 3,5. 3/30 BENJAMIN PAVARD: Attaquant a mis moins d’accents que son homologue de gauche (Davies). Ne pouvait avoir qu’un taux de duel de 31%, mais cela n’a eu aucune conséquence majeure. Note: 3,5. 4/30 JEROME BOATENG: Nous n’avons eu aucun problème à défendre la seule Silva de Francfort. Pas aussi présent dans le jeu de développement qu’Alaba, mais aussi avec quelques bonnes passes. Note: 3,5. 5/30 DAVID ALABA: Défensivement pas nécessaire du tout, mais avec des problèmes dans la phase finale. Offensif avec un certain nombre de grandes passes au sommet. Parfois, il a même dribblé sur la place à la manière de Lucio. Qualité: 2,5. 6/30 ALPHONSO DAVIES: Était extrêmement travailleur et occupé à nouveau sur son côté gauche, mais beaucoup de ses actions n’étaient pas précises cette fois. Introduit fortement le 2: 1. Qualité: 2,5. 7/30 JOSHUA KIMMICH: A pris de bonnes normes et classé le jeu au milieu de terrain avec un bon jeu de passes. Il a dû être soigné en début de seconde période, puis a presque marqué 2-0 et a finalement préparé le 2-1. Niveau: 2. 8/30 LEON GORETZKA: Pas aussi visible que lors des jeux précédents, mais avec sa présence physique et sa force de duel au centre, c’est toujours un élément important pour la domination de la Bavière. Note 3. 9/30 KINGSLEY COMAN: Un spectacle dédié sur l’aile droite. Avant le 1-0, il a joué une superbe passe sur Lewandowski. Par la suite, cependant, il a raté pitoyablement deux occasions majeures (25e et 28e). Qualité: 2,5. 10/30 THOMAS MÜLLER: A pris le match depuis le début et est apparu partout sur le terrain. Il s’est laissé tomber encore et encore à droite, d’où il a également préparé le but pour 1-0. Au 6e, Kohr dégageait la tête sur la ligne. Niveau: 2. 30/11 IVAN PERISIC: Une application pour plus de missions! Ensemble avec Davies a provoqué beaucoup d’activité sur le côté gauche et a pulvérisé le danger permanent de la porte. Avec sa grande tête de vol, il a marqué 1-0. Remplacé au 62e. Niveau: 2. 12/30 ROBERT LEWANDOWSKI: Il a lamentablement raté une grosse chance dans le 8e, puis il était nettement moins perceptible que son collègue offensif avant qu’il ne soit vainqueur du match avec son but au 75e. Niveau: 2. 13/30 LUCAS HERNANDEZ: Remplacé par Perisic à la 61e et a repris le poste à l’arrière gauche. Ce fut un moment surprenant quand il est tombé après un duel. À 1-1, il était trop loin du buteur Da Costa. Niveau 4. 14/30 THIAGO: Simultanément avec Hernandez est venu Thiago, qui s’est classé à côté de Kimmich au milieu de terrain. L’Espagnol a remarqué qu’il manquait de rythme en raison du manque d’entraînement. Niveau 4. 15/30 JAVI MARTINEZ: Entré pour Goretzka dans les phases finales. Pas de notation. 16/30 KEVIN TRAPP: Aucune chance avec les deux buts encaissés, au 31e avec un tir de Lewandowski avec un fort défilé. Note: 3,5. 17/30 DAVID ABRAHAM: Le seul Francfort restant des onze de départ de la finale de la Coupe DFB de 2018. Comme le département défensif de Francfort, initialement très fragile, plus stable pendant le match. A la 36e, il a largement dégagé devant Perisic. Note: 3,5. 18/30 MARTIN HINTEREGGER: A fait un ricochet au début, mais était raisonnablement sûr et toujours présent. Avec son échec contre Thiago peu avant la fin, les joueurs du FCB se sont mis en colère. Note: 3,5. 19/30 EVAN NDICKA: Le maillon gauche de la triple chaîne de Francfort a eu des problèmes permanents avec le vivant Coman et Müller, qui ont préparé le but pour le 1-0 de son côté. Toujours téméraire dans votre propre surface de réparation. Qualité: 4,5. 20/30 ALMAMY TOURE: Idée très faible. Jamais eu de prise sur Davies et Perisic sur son côté droit. Avant le 0: 1, il a laissé Perisic s’échapper. Au moment de son remplacement, il avait le plus de pertes de balles de tous les joueurs. Niveau 5. 21/30 DOMINIK KOHR: A effacé une tête de Müller au 6e de ligne et évité un déficit encore plus précoce. Tout comme Rode d’autre part, n’a pas réussi à combler les écarts devant la chaîne de défense. Plus engagé après la pause. Classe 3,5. 22/30 STEFAN ILSANKER: J’ai essayé de contrer la course de tempête de Munich avec du physique sur les six, mais cela n’a fonctionné que modérément. Beaucoup trop de mauvaises passes pour un joueur à sa place. Niveau 4. 23/30 SEBASTIAN RODE: lancez le ballon deux fois dans la première mi-temps – une fois dans votre moitié pour une manœuvre de dégagement, une fois dans l’adversaire pour une tentative à longue portée. Après tout, avec de nombreuses actions de balle et un fort taux de duel. Note: 3,5. 24/30 TIMOTHY CHANDLER: Dans la première moitié offensive complètement inefficace et défensive toujours avec des problèmes avec Coman. Après le changement de côté dans le jeu d’attaque plus actif, par exemple à l’approche du 1-1. Niveau 4. 25/30 MIJAT GACINOVIC: En tant que dixième joueur dans le jeu offensif, il était initialement le joueur le plus travailleur de Francfort, mais n’a cependant pas eu de chance dans ses actions. Après un bon solo, il a raté le but au 26e. Niveau 4. 26/30 ANDRE SILVA: À aucun moment il n’y avait de lien avec le match de Francfort et était donc entièrement dans l’air. Niveau 4. 27/30 DAICHI KAMADA: Remplacé dans le 66e pour Gacinovic. Se présente avec une faute sur Boateng et prépare l’égalisation quatre minutes plus tard. Qualité: 2,5. 28/30 DANNY DA COSTA: Hütters deuxième joker fort. Remplacé de la 66e tournée et marqué dans le 70e à 1-1. Qualité: 2,5. 29/30 BAS DOST: Remplacé tardivement et sans aucune action notable. Pas de notation. 30/30 LUCAS TORRO: En phase finale. Clarifié fortement dans le 87e contre Lewandowski. Pas de notation.

FC Bayern: les prochains matchs de Bundesliga