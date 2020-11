FC Barcelone – L’ancien entraîneur Quique Setien admet: « C’est difficile d’entraîner Messi »

L’ancien entraîneur du Barca, Quique Setien, s’est souvenu de son passage au FC Barcelone et a admis que travailler avec la superstar Lionel Messi n’a pas toujours été facile: « C’est difficile de l’entraîner. Mais qui suis-je pour le changer? » Setien a déclaré dans une interview avec le journal espagnol Le pays, qu’il a dirigé avec l’ancien entraîneur national Vicente del Bosque.

Le club a accepté Messi pour qui il est depuis des années et ne l’a pas changé. En conséquence, Setien n’a pas admis faire autrement: « Je pense qu’il est le meilleur joueur de tous les temps. Il y a eu d’autres grands joueurs, mais personne d’autre n’a eu la continuité que ce garçon a eue au fil des ans », s’enthousiasme Setien en même temps de l’Argentine.

Setien a également déclaré à propos de Messi: « Il est très réservé et ne parle pas beaucoup, mais il vous laisse voir ce qu’il veut que vous fassiez. » Il y a aussi une facette qui va au-delà du joueur et qui est beaucoup plus difficile à contrôler: « C’est quelque chose qui concerne beaucoup d’athlètes, comme vous pouvez le voir dans le documentaire de Michael Jordan. Les choses se révèlent que vous ne le faites pas. se serait attendu. «

Setien a succédé à Ernesto Valverde pour les Catalans en janvier, avant que l’ancien entraîneur du Betis ne soit relevé de ses fonctions après seulement six mois. La disgrâce 8-2 en quart de finale de la Ligue des champions contre le FC Bayern (voici les moments forts de la vidéo) était son dernier match sur le banc. Le Barça n’a remporté aucun trophée lors de la saison 2019/20, bien que Setien ait remporté le FCB en premier en LaLiga.

Par la défaite contre le Bayern, il a été « énormément endommagé » et est entré dans « l’histoire de Barcelone ». « Je prends le blâme et un jour j’écrirai à ce sujet. Mais la décision concernant mon expulsion a été prise avant le 8-2. Je l’ai appris plus tard. »

Setien à l’heure du Barca: « Je ne pourrais pas être moi-même »

Au cours de la saison écoulée, les critiques de Setien et, surtout, de son assistant Eder Sarabia, qui est impopulaire auprès des joueurs, sont revenues à maintes reprises. « La vérité est que je ne pouvais pas être moi-même. Quand vous signez avec un club comme le Barça, vous savez que les choses ne seront pas faciles. En fin de compte, la tension était trop grande. »

Après sa libération, Setien s’est rendu compte qu’il y a « quelque chose qui se tient au-dessus du président, des joueurs et de l’entraîneur: le club et ses fans. Ce sont eux que vous devez le plus grand respect. Vous devez faire quoi pour le club. dans son ensemble est le plus approprié. «