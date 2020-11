FC Barcelone – Crise du Barca: « Notre principale préoccupation est d’ordre économique »

Le FC Barcelone ne s’arrête pas. Dans le championnat, le Barça est loin derrière ses propres revendications. Et maintenant, le club Messi doit faire face à des rumeurs d’insolvabilité imminente.

Des luttes de pouvoir entre la superstar Lionel Messi et le top du club, quatre matches de championnat sans victoire et la situation financière plus que tendue – il y a beaucoup de rumeurs au FC Barcelone. Et comme si cela ne suffisait pas, les rumeurs d’une insolvabilité imminente du top club espagnol sont désormais en plein essor.

Les têtes suspendues après le match nul (1-1) au Deportivo Alaves samedi soir étaient révélatrices de l’humeur actuelle des Catalans. En championnat, l’équipe de l’entraîneur Ronald Koeman est restée sans victoire pendant quatre matchs consécutifs, la douloureuse faillite du Clasico face à son rival le Real Madrid (1: 3) avait encore exacerbé la misère sportive la semaine dernière.

Et pourtant, le plus gros problème semble se cacher hors du terrain. « Notre principale préoccupation est d’ordre économique », cite le journal espagnol Marque Carles Tusquets, patron par intérim du Barcas. « La pandémie frappe particulièrement Barcelone. »

La rumeur mijote, car si l’on en croit les reportages des médias espagnols, la situation serait encore plus tendue que prévu. Il y aurait même un risque d’insolvabilité si les mesures et contre-mesures appropriées ne sont pas prises.

Le 5 novembre au plus tard, des réductions de salaire de 30% devraient être convenues avec les as du Barça afin d’économiser environ 190 millions d’euros. Le gardien national Marc-André ter Stegen, qui il y a à peine deux semaines a prolongé son contrat jusqu’en 2025, pourrait également être parmi les personnes touchées.

Barca loin derrière les exigences en matière de sport

Les négociations se poursuivent depuis vendredi, bruyamment Monde du sport les joueurs soient prêts pour le dialogue. Est-ce une première étape? Peut-être! Cependant, la situation est encore plus que nébuleuse, les faits exacts ne sont pas connus.

Après les conditions chaotiques de ces dernières semaines et mois, ce serait bien pour le prestigieux club catalan de se détendre enfin. Plus récemment, les luttes de pouvoir entre le six fois footballeur mondial Messi et l’ex-président controversé Josep Maria Bartomeu ont fait sensation. Le joueur de 57 ans avait tiré les conclusions du différend avec la superstar, qui était toujours prête à migrer cet été, et a annoncé sa démission mardi.

Un adieu tranquille? Pas du tout. Avec l’annonce que le Barça jouerait « dans une future super ligue européenne », Bartomeu a fait une autre manchette pour fermer.

La situation tendue autour du club ne peut actuellement pas calmer l’équipe du sélectionneur Koeman sur le terrain. Parce que Barcelone est sous pression là aussi et est loin derrière ses propres standards. Avec huit points après six matches, le club fait déjà un déficit considérable sur le leader du Real Madrid (16).

« Je suis très déçu », a déclaré Koeman après le match contre Alaves. En Ligue des champions, cependant, Barcelone avait récemment enregistré une victoire à la Juventus Turin (2-0). Le prochain match contre le Dynamo Kiev aura lieu mercredi et avec lui l’occasion de contrecarrer un peu l’ambiance de la crise sportive.