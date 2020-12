FC Barcelone confirmé: élections présidentielles du 24 janvier

Le nouveau président du meilleur club espagnol du FC Barcelone sera élu le 24 janvier 2021. Le club l’a annoncé lundi soir. L’ancien président Joan Laporta est également en lice. Le chef de campagne, Lluis Carrasco, avait déjà confirmé la candidature du joueur de 58 ans vendredi dernier.

Selon l’annonce de l’association, les candidats peuvent recueillir les signatures nécessaires à leur candidature entre le 23 décembre et le 11 janvier. La campagne électorale aura lieu du 15 au 22 janvier.

Laporta (58 ans), avocat et homme politique, avait déjà dirigé les Catalans de 2003 à 2010. Il a amené Ronaldinho à Barcelone et a ensuite signé l’entraîneur Pep Guardiola, qui a remporté la Ligue des champions et cinq autres titres avec l’équipe en 2009.

L’ancien président Josep Maria Bartomeu a démissionné avec toute l’équipe de direction le 27 octobre après une lutte de pouvoir avec la superstar Lionel Messi.