FC Barcelone: ​​Messi en colère après la victoire du Real

À la suite de la défaite 1: 2 du FC Barcelone contre le CA Osasuna promu et de la perte de la lutte pour le titre de champion d’Espagne avec son rival, le Real Madrid, Lionel Messi a battu son plein contre le club et l’équipe.

« Nous ne nous attendions pas à ce que cela se termine de cette façon, mais le match d’aujourd’hui symbolise tout ce qui s’est passé cette saison », a déclaré Messi dans l’interview d’après-match. Movistar +. « L’équipe était peu fiable et faible toute l’année. Nous avons perdu beaucoup de points que nous n’aurions pas dû perdre. Nous étions très inconsistants et pas assez faim. Ce n’était pas notre année. «

L’Argentin de 33 ans a même fait l’éloge de son rival de Madrid. Le joueur de football mondial à six reprises n’a pas voulu répondre à l’une ou l’autre décision arbitrale controversée en faveur du Real, à propos de laquelle le président du Barça, Josep Bartomeu, avait récemment été reconstruit. « Ils (le Real Madrid) ont fait leur truc, ils ont constamment remporté tous les matchs – c’est grâce à eux. Nous, en revanche, avons laissé trop de points que nous n’aurions pas dû laisser derrière. Nous devons être autocritiques – Club et équipe. En tant que FC Barcelone, nous nous engageons à gagner chaque match « , a déclaré Messi.

Le meilleur buteur de la Liga avec 23 buts, qui a également marqué le seul coup franc du Barça contre Osasuna, est allé encore plus loin et a averti d’une éventuelle sortie en Ligue des champions. Les Catalans accueilleront le SSC Napoli le 8 août pour le match retour des huitièmes de finale. Le match aller était de 1-1.

FC Barcelone: ​​Lionel Messi doute de la victoire en Ligue des champions

« Si cela ne suffit pas pour la ligue, comment cela va-t-il être suffisant pour la Ligue des champions? J’ai dit à plusieurs reprises qu’il serait difficile de réussir avec ce football. Si nous ne réagissons pas maintenant, nous ne pourrons pas progresser contre Naples. « a expliqué Messi et a exprimé sa compréhension du mécontentement des fans du Barça, qui devient de plus en plus clair dans les réseaux sociaux: » Nous sommes tout aussi agacés. La défaite à Rome, la défaite à Liverpool – bien sûr, ils manquent de patience, que est normal parce que nous ne leur donnons rien. Nous devons changer beaucoup de choses pour réussir à nouveau. «

Si ces changements incluent un changement de nouvel entraîneur? Quique Setien, qui n’a été signé en tant que successeur d’Ernesto Valverde qu’en janvier, est en discussion depuis longtemps et sa relation avec l’équipe est tendue depuis la défaite du Clasico face au Real en mars. Bien que le patron du club, Bartomeu, aient récemment indiqué clairement qu’ils planifieraient également la nouvelle saison ensemble, le joueur de 61 ans a exprimé des doutes quant à son avenir après la défaite contre Osasuna. « Je ne sais pas, mais bien sûr que je l’espère », a déclaré Setien lorsqu’on lui a demandé s’il se voyait toujours dans le duel avec Naples en août sur le banc des entraîneurs.

La station de radio Cadena Cope a également indiqué dans la nuit de jeudi à vendredi que Setien pouvait encore faire ses valises après la fin de la saison de championnat. « Je suis le principal responsable », a déclaré Setien d’un ton autocritique. « Mais je me sens fort et prêt à faire mieux avec l’équipe. » Il n’y a eu aucune confession de Messi. Cependant, il ne semble pas clair de nos jours si le capitaine portera le maillot Blaugrana à l’avenir.

FC Barcelone: ​​spéculation sur les adieux de Lionel Messi

Récemment, il y a eu des spéculations selon lesquelles le meilleur buteur du Barça (631 buts en 728 matchs) a fait ses adieux. Son contrat expirera l’année prochaine et les discussions sur une prolongation sont au point mort – également parce que sa relation avec la direction de Bartomeu est considérée comme gravement endommagée. Après une année sans titre, la première depuis 2008, et le bouleversement jusque-là infructueux après l’ère d’or autour de Xavi et Andres Iniesta, d’un point de vue sportif, les Catalans sont actuellement peu susceptibles d’avoir des arguments pour persuader leur chef affamé de rester.

En dehors de cela, le club pousse des dettes substantielles. L’ancien président du Barça, Joan Laporta, a récemment révélé que divers prêts à long terme pouvant atteindre 800 millions d’euros étaient actuellement demandés auprès de diverses banques espagnoles.

La Liga: Résultats de la journée 37

Accueil Une façon Résultat Athletic Bilbao CD Leganes 0: 2 Betis Séville Deportivo Alaves 1: 2 Celta Vigo Université de Levante 2: 3 FC Barcelona CA Osasuna 1: 2 FC Getafe Atletico Madrid 0: 2 FC Valencia Espanyol Barcelona dix RCD Mallorca FC Granada 1: 2 Real Madrid Villareal FC 2: 1 Real Sociedad FC Sevilla 0: 0 SD Eibar Real Valladolid 3: 1

Le Barça seulement à la deuxième place: le tableau de la Liga