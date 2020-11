FC Barcelone: ​​le Joker Lionel Messi assure la victoire contre le Betis Séville

FC BARCELONE Sac À Dos À Roulettes Fc Barcelone Bleu

Taille unique - Bleu - Sac à roulettes signé FC Barcelone, idéal pour le CM1 et CM2. Pratique pour ranger toutes les affaires scolaires du quotidien dans le grand compartiment ainsi que dans la poche sur le devant pour les petits effets. Pour plus de confort et de résistance, le dos et les bretelles sont rembourrés, le fond est