FC Barcelone: ​​fuite du quatrième maillot

Mercredi, des photos du quatrième maillot du FC Barcelone qui sortira bientôt sont apparues. Le maillot dit Senyera semble redevenir une tradition.

Selon les images divulguées, le maillot contient des éléments du look typique de Blaugrana, c’est-à-dire des rayures bleues et rouges, et le drapeau catalan (rouge et jaune).

Les rayures rouges vont de haut en bas dans une transition fluide vers des rayures verticales rouge-jaune. De plus, le Barça devrait porter des shorts et des chaussettes bleus.

Le quatrième kit du Barça semble redevenir une tradition avec les finalistes espagnols. Il est également appelé le maillot Senyera – du nom du drapeau catalan. Le maillot doit être porté dans la Primera Division lors d’occasions spéciales telles que le Clasico.

© footyheadlines.com

Le Barça a également joué avec un maillot Senyera la saison dernière. Le club a lancé la dernière robe de ce type à ce jour en 2014.