FaZe Clan signe l’ancien pro OWL ZachaREEE dans l’alignement VALORANT

Alors que FaZe Clan continue de construire son VALORANT roster, l’organisation se lance dans d’autres esports pour de nouveaux joueurs.

Ancien Overwatch Le joueur de la ligue Zachary « ZachaREEE » Lombardo est devenu le troisième joueur sur FaZe’s VALORANT équipe aujourd’hui, rejoignant Corey Nigra et le capitaine Jason «JasonR» Ruchelski. Corey et JasonR ont été annoncés comme les deux premiers joueurs de la liste le 25 juin.

ZachaREEE a joué Overwatch en compétition pendant plusieurs années, mais n’a joué que pour une équipe OWL au cours de sa carrière: le Dallas Fuel. Avant de signer avec le Fuel en décembre 2018, il a joué pour Renegades et Fusion University. De plus, ZachaREEE a représenté les États-Unis en 2018 Overwatch Coupe du monde.

Le joueur de 19 ans a annoncé sa retraite de la compétition Overwatch le 3 juin et a déclaré qu’il prévoyait de poursuivre une carrière dans VALORANT. Il a dit qu’il avait aimé les jeux de tir à la première personne, tels que Counter Strike, avant de devenir un OW joueur et qu’il jouerait et diffuserait VALORANT beaucoup plus.

Le nouveau coéquipier de ZachaREEE, Corey, était également un joueur OWL, ayant concouru pour le Washington Justice pendant environ un an et demi. JasonR, d’autre part, a joué et diffusé CS: GO pendant des années avant de passer à VALORANT.

Corey et ZachaREEE se sont associés pour représenter FaZe au T1 x Nerd Street Gamers Showdown en juin, un tournoi dans lequel ils se sont classés quatrièmes. Le couple a joué avec Rory «dephh» Jackson, Jimmy «Marved» Nguyen et Harrison «Psalm» Chang.