FaZe Clan recrute un ancien joueur de CS: GO dans l’équipe VALORANT

FaZe Clan a ajouté un autre CS: GO retraité à son VALORANT équipe.

FaZe a révélé plus tôt dans la journée que Jimmy «Marved» Nguyen, 20 ans, avait rejoint l’organisation VALORANT division. Cela signifie que Marved s’est retiré de CS: GO après avoir concouru au niveau semi-professionnel en Amérique du Nord pendant près de cinq ans.

La plus grande réalisation de Marved en CS: GO est arrivé en 2016 lorsqu’il a terminé deuxième de la saison 21 de l’ESEA: Premier Division – Finales NA après avoir échoué à Tempo Storm en finale. Marved a remporté sa part de 5 000 $ de gains. Depuis lors, Marved a concouru au niveau semi-professionnel mais n’a pas réussi à percer dans le circuit professionnel.

Marved n’est pas le seul ancien CS: GO player sur FaZe VALORANT équipe, cependant. Streamer Twitch nord-américain populaire et ancien CS: GO le joueur JasonR est le capitaine de l’équipe aux côtés de l’ancien Overwatch joueurs ZachaREEE et corey.

Marved, aux côtés de Corey et ZachaREEE, a joué pour FaZe dans le T1 x Nerd Street Gamers Showdown le mois dernier. FaZe a terminé cinquième du tournoi à 16 équipes, mais a échoué face aux Immortels et TSM dans la fourchette.

Bien que le cinquième de FaZe VALORANT joueur est inconnu, ancien CS: GO professionnel dephh a déjà remplacé l’équipe. Le joueur britannique a l’histoire pour sauvegarder ses capacités depuis qu’il a joué CS: GO professionnellement depuis environ quatre ans.

