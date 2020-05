Fauda Season 4 Netflix Date de sortie, distribution, intrigue et autres détails, vous devez savoir

– Publicité –



Fauda Season 4 annoncé, nous avons sa date de sortie, Cast, Plot et d’autres détails. Fauda, ​​la nouvelle émission israélienne qui a fait ses débuts dans Netflix récemment. La signification de Fauda en israélien est chaos.

Fauda Saison 4 Casting et personnages

La chaussure est dirigée par Lior Raz et Avi Issacharoff et elle est basée sur l’expérience de l’expérience personnelle dans la force de défense d’Israël. La saison a été lancée en 2015 et a été diffusée pour la première fois sur la plateforme Yes Oh. Après trois saisons réussies, Netflix a fait un panoramique pour faire partie du lancement de la nouvelle saison.

Fauda n’est pas un original de Netflix et il ne dépend pas de Netflix pour son heure de lancement et d’autres spécifications, cependant, ils suivront les règles de distribution internationales qui pourraient retarder un peu la date de sortie.

il a été signalé qu’Avi Issacharoff, l’un des développeurs de l’émission, a annoncé que le travail sur la saison 4 avait commencé et qu’il serait sorti dès que possible mais en raison de la pandémie COVID-19, le tournage a été annulé et continuera comme prévu. le verrouillage est levé dans la zone respective. Officiellement, il n’y a aucune annonce liée à la quatrième saison de Fauda.

Date de sortie de Fauda Saison 4 Netflix

L’émission devrait baisser vers 2021 pour Yes Oh et 2022 pour Netflix. La production a été retardée en raison de la pandémie et laisse espérer le meilleur.

L’histoire de Fauda est pleine de montée d’adrénaline et de beaucoup d’action car c’est l’histoire d’un officier de défense israélien à la retraite «Doron». Doron étant un officier de la défense avait beaucoup d’ennemis, il a été attaqué par son plus grand ennemi qu’il croyait mort et pour protéger sa famille et lui-même de cette situation, il rejoint les services de la défense pour tuer son ennemi

